Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 15.5.2026: 'Bốc hơi' 1 triệu đồng sau một đêm

An Yến
15/05/2026 08:42 GMT+7

Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng một lượng theo đà đi xuống của thế giới.

Sáng 15.5, giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1 triệu đồng khi còn mua vào 161 triệu đồng, bán ra 164 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng khi mua vào 161 triệu đồng và bán ra 164 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn trên thị trường cũng giảm 1 triệu đồng/lượng như Công ty SJC đưa chiều mua vào xuống 160,8 triệu đồng, bán ra 163,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn còn 161 triệu đồng, bán ra 164 triệu đồng; Công ty PNJ cũng giảm 1 triệu đồng, đưa giá mua xuống 161 triệu đồng, bán ra 164 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 15.5.2026: - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 15.5 đồng loạt giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới lao dốc xuống 4.620 USD/ounce, giảm 66 USD sau một ngày. Chiến sự tại Trung Đông dai dẳng khiến nhà đầu tư lo ngại lạm phát lên cao. Hiện nay, nhà đầu tư đang theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thông báo từ Nhà Trắng cho biết hai bên đồng ý eo biển Hormuz phải mở để hỗ trợ dòng chảy năng lượng tự do. Chủ tịch Tập cũng làm rõ sự phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa eo biển và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí sử dụng, và ông bày tỏ quan tâm đến việc mua thêm dầu mỏ của Mỹ để giảm sự phụ thuộc năng lượng của Trung Quốc vào eo biển trong tương lai. Cả hai nước nhất trí rằng Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân.

Liên quan đến căng thẳng quân sự tại Trung Đông, giá dầu giảm sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết khoảng 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, dù vẫn xuất hiện các báo cáo về các vụ tấn công trong khu vực. Phát biểu trên CNBC, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities cho rằng, nếu xung đột Trung Đông không được giải quyết, vàng có nguy cơ giảm mạnh. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy quá trình ngừng chiến diễn ra nhanh hơn.


Giá vàng hôm nay 14.5.2026: Giậm chân ở 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới tiếp tục đi lùi khi nhà đầu tư lo ngại lạm phát lên cao.

