Giá vàng hôm nay 7.5.2026: Bật tăng 1,5 triệu đồng lên trên 167 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (7.5), giá vàng miếng trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, Công ty Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vàng miếng SJC lên 164,5 triệu đồng/lượng, bán ra 167,5 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó thì giá vàng miếng SJC không thay đổi. Riêng vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 1 triệu đồng, đưa chiều mua lên 164 triệu đồng và bán ra 167 triệu đồng...

Chênh lệch mua bán giữa vàng miếng hay vàng nhẫn trên thị trường vẫn đang duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này là rủi ro đầu tiên cho người mua vào khi bị lỗ liền 3 triệu đồng/lượng dù giá vàng không thay đổi.

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, đạt 4.695 USD/ounce, tăng 72 USD sau một ngày. Kim loại quý lên mức cao nhất hơn một tuần qua sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran có thể đang tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát tăng cao và khả năng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump ngày 6.5 đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng đạt được thỏa thuận. Ông viết trên mạng xã hội cho rằng việc Iran chấp nhận đề xuất của Mỹ là “một giả định lớn” và cảnh báo sẽ nối lại các cuộc tấn công quân sự nếu Tehran không đồng ý...

Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng sự lạc quan về một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran đã mang lại phần nào sự "giải tỏa" trong ngắn hạn cho vàng, khi giá dầu giảm, lo ngại lạm phát hạ nhiệt và kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới thay đổi. Đây là nguyên nhân đẩy giá vàng tăng trở lại. Hiện nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm của Mỹ công bố vào ngày mai bởi yếu tố này sẽ giúp đánh giá liệu nền kinh tế Mỹ còn đủ vững để Fed giữ nguyên chính sách, hay thị trường lao động suy yếu có thể mở đường cho việc cắt giảm lãi suất. Trước đó, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP cho thấy số lượng việc làm mới tại Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh hơn dự báo...