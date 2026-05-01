Giá vàng hôm nay 1.5.2026: Bật tăng 300.000 đồng dù đang kỳ nghỉ lễ

Sáng 1.5, giá vàng miếng tại Công ty Mi Hồng được mua vào 164,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở 166,3 triệu đồng, tăng 300.000 đồng sau một ngày. Tương tự, vàng nhẫn 999 tại Mi Hồng cũng tăng 300.000 đồng khi mua vào lên 164,8 triệu đồng và bán ra 166,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với mức bán ra 166,5 triệu đồng ngay trước đó thì mỗi lượng vàng giảm 200.000 đồng. Hiện nhiều công ty khác vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại lên 4.622 USD/ounce, cao hơn sáng hôm qua 53 USD. Kim loại quý hồi phục sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu trong ngày 30.4 cho thấy tăng trưởng kinh tế thấp hơn dự báo, trong khi thị trường lao động vẫn duy trì sức mạnh.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - của Mỹ trong tháng 3 tăng 0,3% so với tháng 2 và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của Dow Jones và là mức cao nhất kể từ tháng 11.2023. Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết GDP quý 1/2026 tăng trưởng với tốc độ hàng năm 2%, cao hơn mức 0,5% của quý 4/2025 nhưng thấp hơn dự báo 2,2%. Trong khi đó, Bộ Lao động báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 189.000 trong tuần kết thúc ngày 25.4 - mức thấp nhất kể từ tháng 9.1969, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Ở một góc độ khác, đồng USD sụt giảm sau khi các quan chức Nhật Bản phát tín hiệu rõ ràng về khả năng can thiệp để hỗ trợ yen Nhật cũng là một phần thúc đẩy kim loại quý bật tăng trở lại. Các nhà phân tích tại tập đoàn tài chính Citigroup nhận định áp lực bán vàng có thể còn duy trì trong ngắn hạn do bất ổn Trung Đông, nhưng kim loại quý này sẽ lấy lại vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong dài hạn. Đơn vị này giữ nguyên dự báo giá vàng ở mức 4.300 USD/ounce trong 3 tháng tới và 5.000 USD/ounce trong 6 - 12 tháng tới.

Trước đó, Fed đã thông báo giữ nguyên lãi suất chuẩn trong vùng 3,5% - 3,75% như dự báo. Tuy nhiên vẫn có đến 4/12 quan chức Fed không đồng ý với quyết định này. Ngân hàng Trung ương Anh cũng giữ nguyên lãi suất và đưa ra các kịch bản tác động kinh tế từ cuộc chiến Iran, bao gồm khả năng phải tăng mạnh chi phí vay.