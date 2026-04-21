Giá vàng hôm nay 21.4.2026: Tăng nhẹ hướng đến 172 triệu đồng

Sáng nay (21.4), giá vàng trong nước đồng loạt đi lên. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 200.000 đồng khi mua vào lên 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng. Nhiều công ty khác cũng mua bán vàng miếng SJC bằng giá trên.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng như vàng miếng. Công ty SJC tăng 200.000 đồng khi mua vàng nhẫn 4 số 9 lên 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn 200.000 đồng một lượng khi mua vào 168,2 triệu đồng, bán ra 171,2 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên giá mua vàng nhẫn ở mức 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng... Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn đã giảm xuống còn 3 triệu đồng/lượng từ mức 4 triệu đồng trong tuần qua. Đây vẫn là chênh lệch rất cao khiến người mua lỗ ngay 3 triệu đồng bất chấp giá vàng đứng yên.

Giá vàng sáng 21.4 trong nước tăng nhẹ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới bật tăng lên 4.815,2 USD/ounce, cao hơn hôm qua 50 USD. Căng thẳng Mỹ với Iran lên cao trở lại khiến thị trường lo lắng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình trong ngắn hạn. Theo một số nhà phân tích quốc tế, điều này không phải là tin tốt cho vàng nhưng cũng không đẩy kim loại quý đi xuống. Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com cho rằng, tình hình Trung Đông rõ ràng đã leo thang trở lại, khiến dự báo giá vàng của chúng tôi nghiêng nhẹ về xu hướng giảm do rủi ro giá dầu có thể tăng mạnh, điều này có thể kéo theo đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng.

Trong khi đó, ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết trên CNBC rằng các nhà giao dịch vàng đang tập trung vào các yếu tố tiêu cực ngắn hạn như đồng USD và lợi suất tăng. Nếu lãi suất của Mỹ duy trì ở mức cao lâu hơn do áp lực lạm phát gia tăng từ cuộc chiến Trung Đông thì vàng sẽ bị bất lợi hơn. Đặc biệt về mặt kỹ thuật, kim loại quý muốn tăng cao sẽ phải vượt lên trên ngưỡng 5.000 USD/ounce nhưng điều này hiện được đánh giá là khó khăn...