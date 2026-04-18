Giá vàng hôm nay 18.4.2026: Bật tăng 1 triệu đồng khi eo biển Hormuz được lưu thông

Sáng nay (18.4), giá vàng trong nước đồng loạt tăng. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 168,5 triệu đồng và bán ra 172 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được tăng 1 triệu đồng khi mua vào 168 triệu đồng, bán ra 171,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng hay nhẫn tại SJC vẫn duy trì mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Nhiều công ty cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng như Công ty Phú Quý mua vào lên 168,5 triệu đồng, bán ra 171,5 triệu đồng; Công ty PNJ cũng mua vào 168,5 triệu đồng và bán ra 171,5 triệu đồng... Tuy nhiên, chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này thấp hơn SJC, chỉ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 18.4 tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh lên 4.829,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 51,4 USD. Giá vàng tăng cao sau khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố sẽ mở lại việc lưu thông qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn, điều này khiến giá dầu giảm và làm dịu phần nào lo ngại lạm phát. Ngoại trưởng Iran cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng việc lưu thông qua eo biển sẽ diễn ra theo tuyến đường được phối hợp như đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran công bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết các cuộc đàm phán có thể diễn ra vào cuối tuần và ông tin rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran sẽ sớm đạt được.

Cùng lúc, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số Dow Jones tăng mạnh hơn 868 điểm (tương đương 1,79%) lên 49.447,43 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,2% và đóng cửa ở mức 7.126 điểm, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 7.100 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 1,52% và chốt phiên ở mức 24.468 điểm, đánh dấu ngày tăng điểm thứ 13 liên tiếp và chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ năm 1992. Cả hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều lập kỷ lục mới.

Nhiều nhà phân tích quốc tế đều cho rằng, việc mở lại eo biển Hormuz là sự kiện then chốt, và khi giá dầu chịu áp lực giảm, điều này được kỳ vọng sẽ làm dịu lo ngại lạm phát và khôi phục kỳ vọng cắt giảm lãi suất - tất cả đều là tin tốt đối với vàng...