Giá vàng hôm nay 16.4.2026: Mua vào- bán ra chênh nhau 4 triệu đồng

Sáng nay (16.4), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu đi xuống. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào, xuống 168,5 triệu đồng và giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra, còn 172,5 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua và bán tại SJC lại bị đẩy lên 4 triệu đồng/lượng từ mức 3 triệu đồng trước đó. Điều này đẩy người mua lập tức lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng khi mua vào.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được giảm 1,5 triệu đồng khi mua vào 168,2 triệu đồng, bán ra giảm 1 triệu đồng còn 172,2 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC cũng bằng vàng miếng, lên 4 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý cũng giảm vàng nhẫn 1,1 triệu đồng khi mua vào xuống 168,5 triệu đồng, bán ra 171,5 triệu đồng…

Giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống 4.830 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 35 USD. Trước đó, có thời điểm kim loại quý rớt xuống dưới ngưỡng 4.800 USD/ounce. Tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nên nhiều người đã quan tâm đến những tài sản khác thay vì tập trung vào vàng. Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 15.4 của Fox Business Network, Tổng thống Donald Trump cho rằng, cuộc chiến với Iran “đã rất gần hồi kết”, trong bối cảnh giới lãnh đạo tại Tehran được cho là muốn đạt một thỏa thuận hòa bình. Ông dự báo giá dầu thô - vốn tăng mạnh sau khi xung đột bùng phát - sẽ sớm hạ nhiệt. Đồng thời cũng bày tỏ kỳ vọng thị trường tài chính sẽ phản ứng tích cực khi chiến sự chấm dứt. Ông khẳng định: “Thị trường chứng khoán sẽ bùng nổ, trên thực tế đã và đang bùng nổ”.

Đây cũng là nguyên nhân đưa thị trường chứng khoán Mỹ xác lập kỷ lục mới. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15.4 (rạng sáng 16.4 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 56 điểm, tương đương 0,8%, lên 7.022,95 điểm và ghi nhận mức cao kỷ lục mới. Tương tự, Nasdaq Composite tăng gần 377 điểm, tương đương 1,6%, lên 24.016 điểm, vượt qua kỷ lục trước đó là 23.958 vào tháng 10.2025. Nasdaq Composite hiện đã có chuỗi 11 phiên tăng liên tiếp, dài nhất kể từ năm 2021. Ngược lại, chỉ số Dow Jones giảm hơn 72 điểm, tương đương 0,15% xuống 48.463,72 điểm.