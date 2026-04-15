Giá vàng hôm nay 15.4.2026: SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 2,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 173 triệu đồng, bán ra 175,5 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 171 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng 500.000 đồng, lên 171,2 triệu đồng, bán ra tăng 800.000 đồng, lên 173 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng 2,3 - 2,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 172,7 triệu đồng, bán ra 175,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tăng 22 USD mỗi ounce, lên 4.865 USD sau đà tăng mạnh trước đó. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 14.4), giá vàng thế giới đã tăng gần 80 USD/ounce. Giá vàng tăng khi thị trường đánh giá lại diễn biến có thể xảy ra của cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ tại eo biển Hormuz.

Yếu tố thúc đẩy đợt tăng giá lần này khi nhà đầu tư cho rằng quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai Hải quân Mỹ như một lực lượng thực thi kinh tế ở eo biển Hormuz (thay vì tiến hành các cuộc tấn công quân sự trực tiếp chống lại Iran) thể hiện một con đường thông minh hơn về mặt chiến lược và có khả năng nhanh hơn để giải quyết vấn đề. Bằng cách ngăn chặn các tàu chở dầu đã trả tiền cho Iran để được phép đi qua eo biển, Washington đang tấn công vào nền tảng kinh tế của khả năng chiến đấu của Tehran chứ không phải là khí tài quân sự của nước này. Trước những thông tin này, lực mua vàng trên thị trường xuất hiện, các nhà đầu tư không chỉ đơn thuần tìm kiếm sự an toàn mà còn tích cực gia tăng tỷ trọng đầu tư vào toàn bộ nhóm kim loại để kỳ vọng vào những đợt tăng giá tiếp theo.