Giá vàng hôm nay 14.4.2026: Bật tăng theo giá thế giới

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng mỗi lượng 1,5 triệu đồng, mua vào lên 170 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào lên 169,5 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, lên 170 triệu đồng; bán ra giữ nguyên ở mức 171,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 1,5 triệu đồng, mua vào lên 170 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 169,7 triệu đồng, bán ra 172,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 169,7 triệu đồng, bán ra 172,7 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tăng 30 USD mỗi ounce, lên 4.773 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 13.4), vàng có lúc giảm xuống 4.700 USD/ounce. Vàng theo truyền thống được coi là tài sản trú ẩn an toàn, có nghĩa là nó là nơi tốt để ẩn náu khi các tài sản khác giảm mạnh. Thế nhưng, theo ông Robin Brooks, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings và chiến lược gia ngoại hối tại Goldman Sachs, điều đó không còn đúng trong sáu tuần chiến tranh vừa qua. Vàng đã giảm 10%, cao hơn nhiều so với chỉ số S&P 500 giảm chưa đến 1%. Vàng đã biến động mạnh về giá và điều này khuếch đại các đợt bán tháo. Các ngân hàng trung ương của các thị trường mới nổi (EM) đã bán lượng vàng dự trữ trong cú sốc gần đây. Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 128 tấn vàng để huy động dự trữ ngoại hối nhằm bảo vệ đồng Lira. Thổ Nhĩ Kỳ là một trường hợp ngoại lệ trong vấn đề này. Việc nước này kiên quyết neo tỷ giá với đồng đô la buộc ngân hàng trung ương phải bán dự trữ trong những cú sốc xấu, một thông lệ mà hầu hết các thị trường mới nổi khác đã từ bỏ từ lâu và vì những lý do chính đáng.

Thêm vào đó, giá vàng tăng mạnh đầu năm đã thu hút nhiều người mua mới, những người này cũng dễ bán mạnh khi thị trường biến động. Vì vậy, quy chế nơi trú ẩn an toàn không biến mất vĩnh viễn, mà chỉ bị ảnh hưởng tạm thời. Sự tăng giá vàng trong hai năm qua là do sự kết hợp giữa yếu tố địa chính trị và chính sách của Cục Dự trữ liên bang (Fed).