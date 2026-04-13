Giá vàng hôm nay 13.4.2026: Giảm mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng

Thanh Xuân
13/04/2026 08:59 GMT+7

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong sáng đầu tuần khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng. Vàng trong nước giảm gần 1 triệu đồng.

Cùng giảm 900.000 đồng/lượng, giá vàng miếng ở Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 168,5 triệu đồng và bán ra 171,5 triệu đồng;  Công ty Phú Quý mua vào 168,5 triệu đồng, bán ra 171,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá bán vàng 500.000 đồng, xuống 179,5 triệu đồng, mua vào giữ ở mức 168,5 triệu đồng… 

Giá vàng nhẫn cũng giảm 700.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 168,5 triệu đồng, bán ra 171,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 168,2 triệu đồng, bán ra 171,2 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng và nhẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm mạnh 100 USD mỗi ounce, xuống 4.644 USD trong phiên giao dịch đầu tuần rồi nhanh chóng phục hồi mức 4.714 USD, mức giảm còn 33 USD/ounce so với đầu ngày khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran gia tăng trở lại. 

Ông Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho biết, quá trình tăng giảm sẽ không đều, vàng đã chạm đáy sau vụ đánh bom Iran. Nếu lệnh ngừng bắn tại Iran được duy trì và một thỏa thuận được đạt được, thì các yếu tố tiền tệ sẽ trở lại vị trí hàng đầu. Còn nếu xung đột tiếp diễn, nó sẽ leo thang và vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn sẽ quay trở lại.

Ngoài những thông tin về căng thẳng tại Trung Đông, trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận những thông tin kinh tế tại Mỹ có ảnh hưởng đến giá vàng, Chẳng hạn, khảo sát về sản xuất và một số dữ liệu về nhà ở; dữ liệu kinh tế quan trọng nhất, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI); khảo sát sản xuất của bang Empire State; số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và khảo sát sản xuất của Cục Dự trữ liên bang Philadelphia…

