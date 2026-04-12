Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 12.4.2026: Giảm suốt tuần đẩy người mua lỗ hơn 5 triệu

An Yến
12/04/2026 07:00 GMT+7

Giá vàng SJC giảm trong tuần ngược chiều thế giới nhưng người mua vẫn lỗ nặng.

Sáng 12.4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 169,4 triệu đồng/lượng, bán ra 172,4 triệu đồng, giảm 2,1 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán ở mức 3 triệu đồng khiến người mua sau một tuần lỗ lên 5,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 169,1 triệu đồng, bán ra còn 172,1. Người mua vàng nhẫn tại SJC sẽ bị lỗ 5,2 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, tại nhiều doanh nghiệp, giá mua bán vàng nhẫn bằng với vàng miếng như Doji, Bảo Tín Mạnh Hải… khi mua vào ở mức 169,4 triệu đồng và bán ra 172,4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước sụt giảm trong tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng/lượng

Ngược trong nước, giá vàng thế giới cuối tuần đạt 4.747,2 USD, tăng hơn 71 USD so với cuối tuần trước. Mặc dù trong nước sụt giảm nhưng vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn thế giới trên 21 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trong tuần có lúc đi xuống nhưng vẫn xác lập một tuần tăng, nhờ đồng USD suy yếu sau thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, theo Reuters, giới đầu tư vẫn tiếp tục đánh giá độ bền vững của thỏa thuận này cũng như tác động đối với triển vọng hạ lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trong ngắn hạn, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục tăng. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 14 nhà phân tích phố Wall thì có 7 người, chiếm 50% nhận định kim loại quý sẽ tăng. Ngược lại có 2 người, tương ứng 14% dự báo vàng quay đầu giảm và 5 người còn lại, tương ứng 36% nghĩ rằng vàng đi ngang. Tương tự, số lượng nhà đầu tư cá nhân cho rằng vàng tăng cũng chiếm nhiều hơn. Kết quả khảo sát Main Street với 51 nhà đầu tư cá nhân thì có 32 người, chiếm 63% dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại có 10 người, tương ứng 20% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 9 nhà đầu tư còn lại, tương đương 17% nhận định vàng đi ngang.

