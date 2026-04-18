Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 18.4.2026: Lao dốc hơn 10% sau khi Iran mở eo biển Hormuz

18/04/2026 07:07 GMT+7

Giá dầu thế giới giảm sâu, dầu WTI của Mỹ mất hơn 10 USD/thùng trong phiên giao dịch cuối tuần, sau khi Iran tuyên bố cho phép các tàu thương mại lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn.

Đóng phiên giao dịch cuối tuần lúc rạng sáng nay 18.4 (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu lao dốc mạnh, giá dầu Brent giảm 9,01 USD/thùng, tương đương 9,07%, xuống 90,38 USD/thùng, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong phiên giao dịch là 86,09 USD/thùng. 

Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm 10,48 USD/thùng, tương đương 11,45%, về 83,85 USD/thùng, sau khi chạm đáy trong phiên giao dịch ở mức 80,56 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất trong ngày của cả hai loại dầu kể từ ngày 8.4.

Theo Reuters, Iran mở lại tuyến hàng hải huyết mạch eo biển Hormuz, vấn đề được xem là "yếu tố then chốt" khiến thị trường dầu nhanh chóng loại bỏ ngay phần "phụ phí rủi ro" đã phải cộng thêm vào giá dầu từ sau khi căng thẳng Trung Đông leo thang. 

Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu đang quay trở lại phản ánh cung - cầu thực tế thay vì chịu chi phối bởi yếu tố địa chính trị. Dữ liệu theo dõi cho thấy, sau khi tháo bỏ lệnh đóng cửa eo biển, đã có khoảng 20 tàu bắt đầu di chuyển từ vịnh Ba Tư ra khỏi khu vực, cho thấy hoạt động vận tải đang dần được khôi phục.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, ngoài bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump còn cho biết Iran đã cam kết không đóng cửa eo biển Hormuz trong tương lai và sẵn sàng đưa ra các bảo đảm liên quan đến chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo, rủi ro vẫn chưa hết. Thời gian vận chuyển dầu từ khu vực vịnh Ba Tư tới châu Âu có thể mất khoảng 3 tuần, khiến nguồn cung tại thị trường này chưa thể cải thiện ngay lập tức. Đồng thời, nguy cơ gián đoạn có thể tái diễn nếu các bất đồng phát sinh hay việc dỡ bỏ trừng phạt chưa được giải quyết triệt để.

Giá dầu giảm mạnh khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á cũng lao dốc theo. Theo ước tính của các nhà nhập khẩu, giá xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp vào tuần sau.  Mức giảm đối với giá xăng khoảng 800 - 1.500 đồng/lít, giá dầu có thể giảm trên 2.600 đồng/lít. Ước tính này chỉ dựa trên giá cơ sở trung bình, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 17.4.2026: Đà tăng giá dầu thô chững lại

Đà tăng giá dầu thế giới sáng nay chững lại sau khi tăng gần 5% trước đó, trong bối cảnh thị trường bày tỏ sự hoài nghi về khả năng diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Trong nước, giá xăng dầu giữ ổn định sau phiên điều chỉnh trái chiều ngày 16.4.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận