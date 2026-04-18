Giá xăng dầu hôm nay 18.4.2026: Lao dốc hơn 10% sau khi Iran mở eo biển Hormuz

Đóng phiên giao dịch cuối tuần lúc rạng sáng nay 18.4 (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu lao dốc mạnh, giá dầu Brent giảm 9,01 USD/thùng, tương đương 9,07%, xuống 90,38 USD/thùng, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong phiên giao dịch là 86,09 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm 10,48 USD/thùng, tương đương 11,45%, về 83,85 USD/thùng, sau khi chạm đáy trong phiên giao dịch ở mức 80,56 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất trong ngày của cả hai loại dầu kể từ ngày 8.4.



Theo Reuters, Iran mở lại tuyến hàng hải huyết mạch eo biển Hormuz, vấn đề được xem là "yếu tố then chốt" khiến thị trường dầu nhanh chóng loại bỏ ngay phần "phụ phí rủi ro" đã phải cộng thêm vào giá dầu từ sau khi căng thẳng Trung Đông leo thang.