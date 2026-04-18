Giá xăng dầu hôm nay 18.4.2026: Lao dốc hơn 10% sau khi Iran mở eo biển Hormuz

Đóng phiên giao dịch cuối tuần lúc rạng sáng nay 18.4 (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu lao dốc mạnh, giá dầu Brent giảm 9,01 USD/thùng, tương đương 9,07%, xuống 90,38 USD/thùng, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong phiên giao dịch là 86,09 USD/thùng.
Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm 10,48 USD/thùng, tương đương 11,45%, về 83,85 USD/thùng, sau khi chạm đáy trong phiên giao dịch ở mức 80,56 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất trong ngày của cả hai loại dầu kể từ ngày 8.4.
Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu đang quay trở lại phản ánh cung - cầu thực tế thay vì chịu chi phối bởi yếu tố địa chính trị. Dữ liệu theo dõi cho thấy, sau khi tháo bỏ lệnh đóng cửa eo biển, đã có khoảng 20 tàu bắt đầu di chuyển từ vịnh Ba Tư ra khỏi khu vực, cho thấy hoạt động vận tải đang dần được khôi phục.
Liên quan đến tiến trình đàm phán, ngoài bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump còn cho biết Iran đã cam kết không đóng cửa eo biển Hormuz trong tương lai và sẵn sàng đưa ra các bảo đảm liên quan đến chương trình hạt nhân.
Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo, rủi ro vẫn chưa hết. Thời gian vận chuyển dầu từ khu vực vịnh Ba Tư tới châu Âu có thể mất khoảng 3 tuần, khiến nguồn cung tại thị trường này chưa thể cải thiện ngay lập tức. Đồng thời, nguy cơ gián đoạn có thể tái diễn nếu các bất đồng phát sinh hay việc dỡ bỏ trừng phạt chưa được giải quyết triệt để.
Giá dầu giảm mạnh khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á cũng lao dốc theo. Theo ước tính của các nhà nhập khẩu, giá xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp vào tuần sau. Mức giảm đối với giá xăng khoảng 800 - 1.500 đồng/lít, giá dầu có thể giảm trên 2.600 đồng/lít. Ước tính này chỉ dựa trên giá cơ sở trung bình, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
