Giá xăng dầu hôm nay 17.4.2026: Giá dầu thô hồi phục

Sáng 17.4, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 4,46 USD, tương đương 4,7%, lên mức 99,39 USD/thùng; dầu WTI tăng 3,40 USD, tương đương 3,7%, lên mức 94,69 USD/thùng. Các phân tích cho thấy, thị trường có vẻ hoài nghi về thông tin đàm phán, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran đang tiến gần. Đến nay, thông tin chỉ có "bản ghi nhớ tạm thời" và chưa có thỏa thuận chính thức. Từ đó, nhà đầu tư có vẻ thận trọng trước những bất ổn kéo dài tại Trung Đông, đặc biệt là tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Nhà phân tích nhấn mạnh, ngày nào hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz chưa được khôi phục, đồng nghĩa với nguồn dự trữ dầu toàn cầu tiếp tục bị giảm sút. Điều này đặc biệt gây áp lực lên nguồn cung nhiên liệu tại các khu vực tiêu thụ lớn như châu Á và châu Phi.

Giá xăng trong nước ở mức trên dưới 23.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến nguồn dầu toàn cầu bị gián đoạn ước khoảng 13 triệu thùng mỗi ngày. Số liệu từ chính phủ Mỹ cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này bất ngờ giảm 913.000 thùng trong tuần qua, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 154.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát trước đó của Reuters.

Còn theo Bloomberg, một số nhà lãnh đạo châu Âu và các quốc gia vùng Vịnh nhận định, quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể kéo dài tới 6 tháng. Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn có thể kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ hết hiệu lực vào thứ ba tuần sau, ngày 21.4.

Trong nước, ngày 17.4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 22.592 đồng/lít, xăng RON95-III 23.761 đồng/lít, dầu diesel 31.041 đồng/lít, dầu mazut 20.332 đồng/kg. Giá dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm mạnh trong 3 kỳ điều hành liên tiếp gần đây.








