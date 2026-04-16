Giá xăng dầu hôm nay 16.4.2026: Xăng trong nước có được điều chỉnh tiếp chiều nay?

Sáng 16.4, giá dầu thế giới giảm nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ lùi 30 cent, về 90,99 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 20 cent về 94,73 USD/thùng.

Giá dầu có xu hướng hạ nhiệt khi phía Mỹ phát tín hiệu xung đột với Iran có thể sớm chấm dứt. Dự kiến các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Iran có thể diễn ra trong 2 ngày tới tại Pakistan. Nỗ lực thúc đẩy nối lại đàm phán đẩy kỳ vọng việc khôi phục dòng chảy dầu và khí qua eo biển Hormuz nhiều hơn. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) nhận định, eo biển Hormuz vẫn là "yếu tố then chốt để giảm áp lực lên nguồn cung năng lượng, giá cả và nền kinh tế toàn cầu”.

Trong khi đó, Ngân hàng Goldman Sachs hôm qua (15.4) cho biết trong báo cáo rằng lượng dầu qua eo biển hiện chỉ đạt khoảng 10% so với mức bình thường, tương đương khoảng 2,1 triệu thùng/ngày. Tuy vậy, báo này này cũng lưu ý mức độ gián đoạn sản xuất dầu thô tại Trung Đông có xu hướng thấp hơn so với các dự báo ban đầu. Ước tính sản lượng bị gián đoạn trung bình tại khu vực vịnh Ba Tư vào khoảng 8 triệu thùng/ngày trong tháng 3, thấp hơn dự báo trước đó là khoảng 10 triệu thùng/ngày. Điều này một phần nhờ việc gia tăng sử dụng kho chứa và lượng dầu dự trữ trên các tàu chở dầu.

Giá dầu trong nước vừa được điều chỉnh giảm 2.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy vậy, giá dầu hôm nay khó có thể giảm mạnh hơn, diễn biến thị trường cho thấy có tình trạng giằng co tăng giảm liên tục trong khoảng thời gian ngắn. Các nhà phân tích nói thị trường có thể hạ nhiệt khi đàm phán ngừng bắn thành công. Tuy vậy, giá dầu sẽ tiếp tục tạo áp lực lên các nền kinh tế và thị trường toàn cầu trong quý 2, ngay cả khi xung đột được giải quyết sớm.

Trong nước, lúc 0 giờ sáng nay (16.4), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng chỉ tăng từ 218 - 248 đồng/lít; nhưng giá dầu giảm mạnh, từ 1.928 - 2.281 đồng/lít/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 400 đồng/lít đối với dầu diesel và 800 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Cũng trong ngày hôm nay, Nghị quyết Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut; thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, thuế giá trị gia tăng về 0 đồng chính thức có hiệu lực. Theo Bộ Công thương, trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, thuế giá trị gia tăng chiếm khoảng 7,4%; thuế bảo vệ môi trường 2,7 - 6%, và tiêu thụ đặc biệt 6,7%.

Theo quy định tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện định kỳ vào chiều thứ năm hằng tuần. Diễn biến giá thành phẩm thế giới hôm nay không có biến động mạnh, giá trong nước đã được điều chỉnh lúc 0 giờ sáng nay (thứ năm, 16.4), dự báo, chiều nay có thể không được điều chỉnh như thường lệ. Sau loạt chính sách giảm thuế và chi sử dụng Quỹ bình ổn kịp thời, giá dầu diesel trong nước đã về mốc 31.000 đồng/lít.