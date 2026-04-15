Giá xăng dầu hôm nay 15.4.2026: Lao dốc gần 8%

Sáng 15.4, giá xăng dầu tiếp tục giảm hơn 1% sau khi giảm mạnh đóng phiên lúc rạng sáng. Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 4,57 USD, tương đương 4,6%, xuống 94,79 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI giảm 7,80 USD, tương đương 7,87%, xuống 91,2 USD/thùng.

Các nhà phân tích nhận xét thị trường đang kỳ vọng vào những tín hiệu tích cực hơn từ các nỗ lực ngoại giao liên quan đàm phán Mỹ và Iran.

Thông tin cho thấy, không thể mua dầu để chở qua eo biển Hormuz, thị trường đang tìm các nguồn cung khác trong đó, dầu thô từ Mỹ là lựa chọn. Đó cũng là một trong lý do khiến giá dầu thô WTI Mỹ xưa giờ luôn thấp hơn dầu thô Brent nay cao hơn từ đầu tháng đến nay.

Giá dầu diesel trong nước đang ở mức thấp hơn nhiều nước trong khu vực

Báo cáo mới nhất của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hành động đóng cửa eo biển Hormuz của Iran đã khiến thị trường dầu thế giới bị gián đoạn nguồn cung lớn chưa từng có. Ước tính mức thiếu hụt trên 10 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3.

Trên Reuters, đánh giá về triển vọng thị trường, chuyên gia phân tích Tamas Varga tại PVM Oil Associates nhận định, nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả tích cực, giá dầu hoàn toàn có thể quay trở lại mức đỉnh thiết lập hồi tháng 3. Cùng với đó, IEA cũng đã điều chỉnh giảm mạnh dự báo tăng trưởng cung - cầu dầu mỏ toàn cầu. Nhu cầu dầu năm nay được dự báo giảm đến 80.000 thùng/ngày, trong khi nguồn cung có thể giảm tới 1,5 triệu thùng/ngày.

Trong nước, sáng 15.4, giá bán lẻ xăng E5 RON92 phổ biến mức 22.344 đồng/lít; xăng RON95-III 23.543 đồng/lít; dầu diesel 32.969 đồng/lít. Xăng dầu trong nước đã có 2 kỳ được điều chỉnh giảm liên tiếp, đưa giá xăng dầu về mức thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt giá dầu diesel.