Sáng 14.4, giá xăng dầu giảm trở lại sau khi tăng khoảng 4% lên sát mốc 100 USD/thùng trước đó. Ghi nhận lúc 8 giờ (theo giờ Việt Nam), dầu WTi của Mỹ lùi gần 3% về 96,18 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng giảm gần mức tương đương, về 96,7 USD/thùng. Như vậy, sau nhiều phiên tăng cao hơn dầu Brent, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm mạnh, đang giao dịch mức thấp hơn giá dầu Brent.

Việc hải quân Mỹ triển khai các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz được đánh giá có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, đồng thời vấp phải cảnh báo trả đũa từ Iran khi đàm phán kết thúc mà không đạt thỏa thuận. Lo ngại xung đột leo thang khiến thị trường dầu thô biến động mạnh phiên đầu tuần. Theo Reuters, trong phiên có thời điểm giá dầu đã vọt tăng 8 - 9 USD/thùng.

Giá xăng trong nước đang duy trì mức 23.000 - 24.000 đồng/lít ẢNH: Đ.N.T

Tuy vậy, giá dầu đã hạ nhiệt sau khi có tín hiệu phía Mỹ vẫn sẵn sàng tham gia đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp, đồng thời cho rằng phía Iran cũng đang tìm cách tháo gỡ tình hình. Trong khi thông tin nối lại đàm phán chưa được công bố chính thức, các nhà phân tích đánh giá thị trường có xu hướng biến động và khá thận trọng khi đưa ra nhận định trong thời gian tới.

Trong khi đó, chi phí nhiên liệu xăng dầu tại nhiều nước trên thế giới tăng mạnh từ sau khi xung đột Mỹ, Israel - Iran nổ ra khiến người dân tại nhiều quốc gia giảm chi tiêu, các nước điều chỉnh các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp để ứng phó với chi phí năng lượng tăng, kế hoạch xuất khẩu dầu thô tại nhiều nước sản xuất dầu lớn cũng giảm mạnh.