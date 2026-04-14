Giá gas giảm mạnh 75.000 đồng/bình 45 kg

Nguyên Nga
14/04/2026 07:36 GMT+7

Một số công ty kinh doanh gas khu vực phía nam vừa phát thông báo điều chỉnh giảm đồng loạt giá bán lẻ gas, mức giảm khoảng 1.667 đồng/kg, tương đương giảm 20.000 đồng/bình 12kg và giảm 75.000 đồng/bình 45kg.

Tối 13.4, một số đại lý kinh doanh gas thông báo giảm 1.667 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) với với giá điều chỉnh ngày 1.4 vừa qua. Cụ thể, đại lý gas Gia Đình An Toàn thông báo một bình gas 12kg giảm khoảng 20.000 đồng, bình 45kg giảm khoảng 75.000 đồng. 
Trước đó, Công ty CP Năng lượng Long Yin Long An (sở hữu các nhãn hiệu Gas City Petro, Vinapacific Petro và Vimexco) cũng thông báo giảm giá trực tiếp với mức tương ứng. Theo đó, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của các nhãn hiệu này không được vượt quá 627.500 đồng/bình 12kg. Cụ thể, giảm 10.000 đồng, về 343.500 đồng/bình 6kg; giảm 20.000 đồng, về 627.500 đồng/bình 12kg; giảm 75.000 đồng, về 2,352 triệu đồng/bình 45kg và giảm 83.000 đồng, về 2,612 triệu đồng/bình 50kg.
Giá mỗi bình gas 45kg giảm đến 75.000 đồng

ẢNH: CTV

Tuần trước, một số doanh nghiệp kinh doanh gas khác như Trường Phát cũng thông báo giảm giá bán lẻ 15.000 đồng/bình; một số đại lý khác cũng thông báo giảm 10.000 - 20.000 đồng/bình 12kg.

Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT GAS cũng thông báo giảm 1.667 đồng/kg gas. Cập nhật bảng giá mới từ 13.4 của doanh nghiệp này cho thấy, sau giảm, giá mỗi bình gas 12kg của thương hiệu này về 619.400 đồng tại thị trường TP.HCM; giá 2,323 triệu đồng/bình 45kg.

Theo VT GAS, giá bán thực tế tại các đại lý có thể thấp hơn mức giá công ty đưa ra, tùy theo chương trình bán hàng và chính sách tại từng khu vực. Trong bối cảnh hiện nay, giá gas có thể tiếp tục được điều chỉnh theo biến động của thị trường năng lượng. 

Như vậy, sau khi tăng mạnh 95.000 đồng/bình 12kg, giá bán lẻ gas đang được điều chỉnh giảm trở lại.

Tăng thêm gần 100.000 đồng, giá gas tháng 4 vọt lên 650.000 đồng/bình 12kg

Từ hôm nay 1.4, theo thông báo của các doanh nghiệp, giá bán lẻ gas được điều chỉnh tăng đồng loạt, mức tăng phổ biến gần 8.000 đồng/kg. Đây cũng là đợt tăng mạnh nhất trong thời gian gần đây.

