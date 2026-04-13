Giá xăng dầu hôm nay 13.4.2026: Thế giới tăng mạnh, trong nước duy trì mức thấp

Sáng 13.4, giá xăng dầu thế giới đồng loạt tăng mạnh trở lại. Ghi nhận lúc 7 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn tăng từ 7 - 8 USD mỗi thùng, tương đương gần 8%. Giá dầu WTI giao dịch ngưỡng 104,6 USD/thùng; dầu Brent ở ngưỡng 102,8 USD/thùng.

Dù được kỳ vọng là bước ngoặt quan trọng nhằm tiến tới chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tuần tại Trung Đông, song theo Reuters, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan đã kết thúc sau hơn 21 giờ thương lượng căng thẳng mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Giá dầu thế giới tăng do lo ngại xung đột leo thang sau đàm phán Mỹ - Iran không có kết quả ẢNH: REUTERS

Thậm chí, các nhà phân tích lo lắng kết quả "không có gì" này sẽ đẩy nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự trong khu vực. Đây là yếu tố tác động trực tiếp tới thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ngay sau khi đàm phán không đạt kết quả, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa để ngăn chặn các tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz.

Trước đó, những thông tin tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn khiến giá dầu giảm sâu. Song diễn biến mới nhất này đã đảo ngược hoàn toàn, các dự báo lo ngại giá dầu biến động mạnh trong tuần này.

Trong nước, ngày 13.4, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.344 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.543 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trong 2 lần điều chỉnh liên tiếp gần đây, liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu bán lẻ. Sáng 12.4, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Chính sách này áp dụng từ ngày 16.4 đến 30.6.