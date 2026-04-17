Giá vàng hôm nay 17.4.2026: Tiếp tục đi lùi xuống sát 170 triệu đồng

Sáng 17.4, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 700.000 đồng, đưa chiều mua vào xuống 167 triệu đồng và bán ra còn 170,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua và bán tại SJC giảm xuống còn 3,5 triệu đồng/lượng nhưng đây cũng là mức rất cao khiến người mua lỗ nặng ngay khi mua vào.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được giảm 700.000 đồng khi mua vào xuống 166,5 triệu đồng, bán ra 170 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm vàng nhẫn 700.000 đồng khi mua vào xuống 166,5 triệu đồng, bán ra còn 170 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng bằng vàng miếng khi duy trì ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 17.4 tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, còn 4.778 USD/ounce, giảm 52 USD so với hôm qua. Kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài đang làm hạ nhiệt giá năng lượng và giảm động lực đi lên của kim loại quý. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh đạo Israel và Lebanon vừa đồng ý thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày sau cuộc gặp giữa quan chức hai nước tại Washington. Theo bài đăng của ông trên mạng xã hội Truth Social, lệnh tạm dừng giao tranh sẽ chính thức có hiệu lực từ 17 giờ chiều ngày 16.4 (theo giờ Mỹ). Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã ra tuyên bố chung khẳng định hai quốc gia sẽ nỗ lực tạo điều kiện cho một nền hòa bình bền vững. Các mục tiêu trọng tâm bao gồm công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, thiết lập an ninh thực thụ dọc biên giới chung và bảo vệ quyền tự vệ chính đáng của Israel...

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích quốc tế, khi căng thẳng chiến tranh tiếp tục hạ nhiệt, áp lực lạm phát đã giảm bớt, qua đó làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Điều này cũng hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý nên giá vẫn dao động ở mức cao. Hiện tại, các nhà giao dịch đang dự báo khoảng 36% khả năng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay...