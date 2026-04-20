Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 20.4.2026: 'Quay xe' giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/04/2026 08:48 GMT+7

Giá vàng đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần khi thông tin căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 167,3 triệu đồng, bán ra 170,8 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào 168,5 triệu đồng, bán ra 170,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 167,3 triệu đồng, bán ra 170,8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 166,8 triệu đồng, bán ra 170,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 4 số 9 mỗi lượng 700.000 đồng, mua vào còn 167,3 triệu đồng, bán ra 170,8 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm đầu tuần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm mạnh 70 USD/ounce, xuống 4.765 USD/ounce, có lúc xuống đến 4.736 USD. Kim loại quý "quay xe" sau đà tăng mạnh cuối tuần qua bởi căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng trở lại. Cuối tuần qua, thông tin eo biển Hormuz mở cửa khiến vàng tăng mạnh nhưng sau đó Iran tuyên bố tái kiểm soát khiến giá vàng rơi nhanh trong phiên giao dịch đầu tuần. Diễn biến tại Iran thay đổi nhanh chóng nằm ngoài những dự báo của giới phân tích về biến động của vàng. Xung đột tại Trung Đông vẫn đang là yếu tố tác động mạnh đến giá vàng.

Ngoài ra, trong tuần này, một số thông tin kinh tế Mỹ đáng lưu ý như doanh số bán lẻ, số lượng giao dịch nhà ở đang chờ xử lý, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu S&P (sơ bộ), kết quả cuối cùng của khảo sát tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan...

Tin liên quan

Nhà đầu tư thế giới tăng cường mua vàng, bạc

Nhà đầu tư thế giới tăng cường mua vàng, bạc

Các quỹ đầu tư vàng, bạc lớn trên thế giới thực hiện mua vào với khối lượng lấn áp bán ra trong tuần qua.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Iran Eo biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận