Giá vàng hôm nay 20.4.2026: 'Quay xe' giảm mạnh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 167,3 triệu đồng, bán ra 170,8 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào 168,5 triệu đồng, bán ra 170,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 167,3 triệu đồng, bán ra 170,8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 166,8 triệu đồng, bán ra 170,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 4 số 9 mỗi lượng 700.000 đồng, mua vào còn 167,3 triệu đồng, bán ra 170,8 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm đầu tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm mạnh 70 USD/ounce, xuống 4.765 USD/ounce, có lúc xuống đến 4.736 USD. Kim loại quý "quay xe" sau đà tăng mạnh cuối tuần qua bởi căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng trở lại. Cuối tuần qua, thông tin eo biển Hormuz mở cửa khiến vàng tăng mạnh nhưng sau đó Iran tuyên bố tái kiểm soát khiến giá vàng rơi nhanh trong phiên giao dịch đầu tuần. Diễn biến tại Iran thay đổi nhanh chóng nằm ngoài những dự báo của giới phân tích về biến động của vàng. Xung đột tại Trung Đông vẫn đang là yếu tố tác động mạnh đến giá vàng.

Ngoài ra, trong tuần này, một số thông tin kinh tế Mỹ đáng lưu ý như doanh số bán lẻ, số lượng giao dịch nhà ở đang chờ xử lý, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu S&P (sơ bộ), kết quả cuối cùng của khảo sát tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan...