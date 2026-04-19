Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 19.4.2026: Người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

An Yến
19/04/2026 08:02 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống và chênh lệch mua bán gia tăng khiến người mua lỗ nặng

Sáng 19.4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 172 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 400.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này đưa chênh lệch giữa giá mua và bán lên 3,5 triệu đồng, cao hơn tuần trước 500.000 đồng. Vì thế, người mua vào sau một tuần cũng bị lỗ đến 3,9 triệu đồng. Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của kim loại quý. Như vậy, chỉ sau nửa tháng, người mua vàng đã lỗ 9 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 1,1 triệu đồng sau một tuần ở chiều mua vào, xuống 168 triệu đồng, bán ra giảm 600.000 đồng còn 171,5 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn tại SJC sẽ bị lỗ 4,2 triệu đồng sau một tuần và lỗ lên hơn 9 triệu đồng sau hai tuần.

Giá vàng tiếp tục giảm khiến người mua lỗ nặng sau nửa tháng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngược trong nước, giá vàng thế giới cuối tuần bật tăng lên 4.829,4 USD/ounce, cao hơn cuối tuần trước trên 82 USD. Kim loại quý hồi phục mạnh trong phiên ngày 17.4 (theo giờ Mỹ) sau khi Iran tuyên bố sẽ mở lại việc lưu thông qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn, điều này khiến giá dầu giảm và làm dịu phần nào lo ngại lạm phát. Thế nhưng hôm qua, Iran vừa nhanh chóng đảo ngược quyết định mở cửa lại eo biển Hormuz khi tái áp đặt các biện pháp hạn chế lên tuyến hàng hải huyết mạch này. Động thái diễn ra ngay sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận tải liên quan đến Iran...

Diễn biến khó lường trên sẽ có thể tác động mạnh đến thị trường tài chính thế giới trong tuần tới. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 10 nhà phân tích phố Wall thì có 8 người, chiếm 80% nhận định kim loại quý sẽ tăng. Ngược lại có 2 người, tương ứng 20% dự báo vàng quay đầu giảm và không có ai nghĩ rằng vàng đi ngang. Tương tự, số lượng nhà đầu tư cá nhân cho rằng vàng tăng cũng chiếm đến 70%. Cụ thể, có 47 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát Main Street thì có 33 người, chiếm 70% dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại có 9 người, tương ứng 19% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 5 nhà đầu tư còn lại, tương đương 11% nhận định vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay 18.4.2026: Bật tăng 1 triệu đồng khi eo biển Hormuz được lưu thông

Giá vàng thế giới lẫn trong nước cùng tăng cao khi eo biển Hormuz được mở lại.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận