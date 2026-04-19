Giá vàng hôm nay 19.4.2026: Người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Sáng 19.4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 172 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 400.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này đưa chênh lệch giữa giá mua và bán lên 3,5 triệu đồng, cao hơn tuần trước 500.000 đồng. Vì thế, người mua vào sau một tuần cũng bị lỗ đến 3,9 triệu đồng. Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của kim loại quý. Như vậy, chỉ sau nửa tháng, người mua vàng đã lỗ 9 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 1,1 triệu đồng sau một tuần ở chiều mua vào, xuống 168 triệu đồng, bán ra giảm 600.000 đồng còn 171,5 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn tại SJC sẽ bị lỗ 4,2 triệu đồng sau một tuần và lỗ lên hơn 9 triệu đồng sau hai tuần.

Ngược trong nước, giá vàng thế giới cuối tuần bật tăng lên 4.829,4 USD/ounce, cao hơn cuối tuần trước trên 82 USD. Kim loại quý hồi phục mạnh trong phiên ngày 17.4 (theo giờ Mỹ) sau khi Iran tuyên bố sẽ mở lại việc lưu thông qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn, điều này khiến giá dầu giảm và làm dịu phần nào lo ngại lạm phát. Thế nhưng hôm qua, Iran vừa nhanh chóng đảo ngược quyết định mở cửa lại eo biển Hormuz khi tái áp đặt các biện pháp hạn chế lên tuyến hàng hải huyết mạch này. Động thái diễn ra ngay sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận tải liên quan đến Iran...

Diễn biến khó lường trên sẽ có thể tác động mạnh đến thị trường tài chính thế giới trong tuần tới. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 10 nhà phân tích phố Wall thì có 8 người, chiếm 80% nhận định kim loại quý sẽ tăng. Ngược lại có 2 người, tương ứng 20% dự báo vàng quay đầu giảm và không có ai nghĩ rằng vàng đi ngang. Tương tự, số lượng nhà đầu tư cá nhân cho rằng vàng tăng cũng chiếm đến 70%. Cụ thể, có 47 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát Main Street thì có 33 người, chiếm 70% dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại có 9 người, tương ứng 19% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 5 nhà đầu tư còn lại, tương đương 11% nhận định vàng đi ngang.

