Eo biển Hormuz lại bị đóng, ông Trump tuyên bố không để Iran 'tống tiền'

Tại sự kiện ở Nhà Trắng ngày 18.4, Tổng thống Trump tuyên bố Iran sẽ không thể tống tiền Mỹ sau khi nước này tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz và sau đó đảo ngược quyết định trong chưa đầy 24 giờ, theo tờ The Guardian.

"Chúng tôi đang nói chuyện với họ. Họ muốn đóng eo biển một lần nữa như họ đã làm trong nhiều năm nhưng họ không thể tống tiền chúng tôi. Mọi việc đang diễn ra rất tốt và chúng ta sẽ chờ xem. Chúng ta sẽ có một số thông tin vào cuối ngày hôm nay", ông Trump nói.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump có những bình luận lạc quan sau khi Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiều 18.4, quân đội Iran thông báo đóng lại eo biển nhằm đáp trả lệnh phong tỏa của Mỹ đối với cảng biển Iran. Quốc gia vùng Vịnh tuyên bố chỉ mở lại tuyến hàng hải huyết mạch này khi lệnh phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cùng ngày tuyên bố Iran chưa sẵn sàng bước vào vòng đàm phán trực tiếp kế tiếp với Mỹ do Washington không chịu từ bỏ những đòi hỏi tối đa về các vấn đề then chốt, theo AP.

Trái với tuyên bố của Tổng thống Trump, ông Khatibzadeh nhấn mạnh rằng Iran sẽ không chuyển uranium được làm giàu sang Mỹ, khẳng định đó là vấn đề không thể đàm phán. Ông cũng kêu gọi Mỹ nên dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Iran.

Ông Khatibzadeh cho biết chưa xác định thời gian vòng đàm phán kế tiếp với Mỹ. Cùng ngày, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran ra tuyên bố cho biết Tehran đang xem xét những đề xuất mới của Washington gửi đến, theo AFP. Cơ quan này tuyên bố phái đoàn đàm phán Iran sẽ không nhượng bộ, lùi bước hay khoan dung một chút nào và sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng tất cả sức mạnh.