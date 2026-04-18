Rộ tin tàu Iran khai hỏa về phía tàu dầu tại eo biển Hormuz

Vi Trân
Vi Trân
18/04/2026 19:33 GMT+7

Tàu chiến Iran bị cáo buộc đã bắn về phía một tàu dầu tại eo biển Hormuz sau khi nước này tái ban hành lệnh đóng cửa eo biển. Iran chưa ra phản hồi chính thức.

Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), tổ chức thuộc quân đội Anh, ngày 18.4 cáo buộc 2 tàu chiến của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn về phía một tàu dầu di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 18.4, theo AP.

Tàu chiến Iran phóng rốc két trong một cuộc tập trận tại eo biển Hormuz hôm 17.2

Vụ việc xảy ra tại khu vực cách bờ biển đông bắc Oman 20 hải lý. Thuyền trưởng tàu dầu nói rằng 2 tàu của Iran khai hỏa mà không phát cảnh báo qua vô tuyến.

Tàu dầu và thủy thủ đoàn được cho là vẫn an toàn. Trang web theo dõi tàu biển TankerTrackers.com cho biết các tàu đã buộc phải quay đầu quanh eo biển Hormuz sau khi bị Iran nổ súng, gồm một siêu tàu dầu treo cờ Ấn Độ.

Iran chưa bình luận gì về thông tin trên. 

Ngay trước đó, quân đội Iran thông báo tái đóng cửa eo biển Hormuz nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển Iran. Lệnh đóng cửa được đưa ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển đã được mở cho tàu thương mại trong thời gian Israel và Hezbollah ngừng bắn tại Lebanon. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17.4 và kéo dài 10 ngày.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia quốc hội Iran nói rằng eo biển Hormuz đã quay trở lại nguyên trạng, tàu thuyền phải trả phí và được Iran chấp thuận mới được đi qua.

Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển huyết mạch này đến chừng nào Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền ra vào cảng biển Iran. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 18.4 nói rằng Mỹ không thể áp đặt ý chí lên Iran và phong tỏa eo biển Hormuz.

Vị quan chức còn cho biết chưa ấn định thời gian diễn ra vòng đàm phán kế tiếp giữa hai nước tại Pakistan. Theo ông, hai bên trước hết phải hoàn tất khuôn khổ hiểu biết chung trước. "Chúng tôi không muốn bước vào cuộc đàm phán nào mà kết quả sẽ là một thất bại, vì điều đó có thể trở thành cái cớ cho một vòng leo thang khác", ông Khatibzadeh nói.

Tin liên quan

Iran tái kiểm soát eo biển Hormuz sau cáo buộc Mỹ 'bội ước'

Iran tái kiểm soát eo biển Hormuz sau cáo buộc Mỹ 'bội ước'

Iran tuyên bố sẽ nối lại 'quản lý nghiêm ngặt' eo biển Hormuz, đảo ngược quyết định mở cửa tuyến đường thủy chiến lược này trong khuôn khổ các cuộc đàm phán với Mỹ.

Ông Trump nói sẽ đưa uranium của Iran sang Mỹ, Tehran bác bỏ

Tình hình Trung Đông ngày 18.4: Eo biển Hormuz lại đóng

Khám phá thêm chủ đề

Iran Eo biển Hormuz tàu chiến Iran Tàu dầu
