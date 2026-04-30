Giá vàng hôm nay 30.4.2026: Thế giới lao dốc, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Sáng nay (30.4), giá vàng thế giới xuống 4.569 USD/ounce, giảm hơn 11 USD so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 145,2 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong nước, giá vàng miếng SJC tại Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào, lên 164,5 triệu đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra ở mức 166 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 999 tại Mi Hồng cũng tăng 300.000 đồng khi mua vào lên 164,5 triệu đồng và bán ra đứng yên ở mức 166 triệu đồng.

Nhiều công ty khác bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nên giá vàng không thay đổi như Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vẫn niêm yết giá mua vàng miếng 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng như hôm qua; vàng nhẫn được mua vào 162,5 triệu đồng và bán ra 165,5 triệu đồng... Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 20,8 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn 20,3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC sáng 30.4 đứng yên và cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất chuẩn trong vùng 3,5% - 3,75% như dự báo. Trong buổi họp báo vào cuối ngày 29.4 (rạng sáng 30.4 giờ Việt Nam), Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell cho biết sẽ tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc trong một khoảng thời gian chưa xác định, cho đến khi cuộc điều tra liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed “được giải quyết một cách minh bạch và dứt điểm".

Mặt bằng lãi suất cao hơn gây áp lực lên sức hấp dẫn của vàng do đây là tài sản không sinh lãi. Quyết định của Fed làm gia tăng áp lực lên giá vàng trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất từ Tehran, cho biết phía Iran nói với Mỹ rằng nước này đang ở trong “tình trạng sụp đổ” và đang xử lý vấn đề lãnh đạo. Một số nhà phân tích quốc tế nhận định, các nhà đầu tư đã chuyển sang hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận Mỹ - Iran. Điều này càng củng cố kịch bản lãi suất cao sẽ duy trì trong thời gian dài và đẩy kim loại quý rớt sâu...