Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 23.4.2026: Giảm gần 1 triệu, xuống dưới 170 triệu đồng

An Yến
23/04/2026 08:44 GMT+7

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm xuống dưới ngưỡng 170 triệu đồng một lượng.

Sáng nay (23.4), giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng còn 166,7 triệu đồng, bán ra xuống 169,2 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 166,5 triệu đồng, bán ra 169 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại SJC được giảm xuống còn 2,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đầu tuần 500.000 đồng.

Riêng chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp khác vẫn duy trì mức 3 triệu đồng/lượng như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đang niêm yết mua vàng nhẫn ở mức 166,7 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 167 triệu đồng, bán ra 170 triệu đồng...

Giá vàng sáng 23.4 tiếp tục giảm xuống dưới 170 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới không biến động nhiều sau một ngày, xoay quanh 4.745 USD/ounce dù có lúc bật tăng trong phiên 22.4 (theo giờ Mỹ). Kim loại quý ngừng giảm do nhà đầu tư gia tăng bắt đầu khi xuống mức thấp trong các phiên đầu tuần. Đồng thời, căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng chưa hạ nhiệt khi ngày 22.4 phía Iran đã bắt giữ hai tàu tại eo biển Hormuz trong khi Tổng thống Donald Trump cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran sẽ tiếp tục và chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho lệnh ngừng bắn. Tổng thống Donald Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần của Mỹ, nói rằng động thái này là cần thiết do chính phủ Tehran “bị chia rẽ nghiêm trọng”. Căng thẳng này đẩy giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng. Theo New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nguồn tin của tờ Pakistan tiết lộ với rằng “tin tốt” về vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran có thể được công bố ngay trong ngày 25.4. 

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định trên CNBC rằng giá vàng đang được hỗ trợ phần nào nhờ kỳ vọng vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz có thể được giải quyết sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tình hình vẫn rất mong manh và nhiều bất định.


