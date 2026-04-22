Giá vàng hôm nay 22.4.2026: Giảm giá ngày thứ 3 liên tiếp

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/04/2026 09:03 GMT+7

Giá vàng giảm thêm gần 1 triệu đồng mỗi lượng, ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp đi xuống. Những khách hàng mua vàng đầu tuần này nay lỗ gần 5 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục giảm mỗi lượng vàng miếng 900.000 đồng, mua vào còn 167,2 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào xuống 167,5 triệu đồng, bán ra 170 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 1,3 triệu đồng, xuống 167,5 triệu đồng; bán ra giảm 800.000 đồng, xuống 169,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 900.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 167,2 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm 900.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào còn 166,7 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 167 triệu đồng, bán ra 169,5 triệu đồng… Những người mua vàng vào đầu tuần này nay lỗ khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 27 USD mỗi ounce, lên 4.748 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 21.4), kim loại quý thế giới giảm mạnh từ 4.788 USD mỗi ounce xuống 4.668 USD. Giá vàng giảm do đồng đô la Mỹ tăng mạnh và nỗi lo lạm phát gia tăng liên quan đến chiến sự Trung Đông. Nhà đầu tư bán tháo thể hiện căng thẳng ngày càng gia tăng trong hoạt động giao dịch vàng. Cuộc khủng hoảng địa chính trị ban đầu thúc đẩy các nhà đầu tư đổ xô vào vàng đang đe dọa kích hoạt chính việc thắt chặt tiền tệ, điều khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nếu không đạt được thỏa thuận và eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi đạt được thỏa thuận. Việc đóng cửa này đã gây ra "cú sốc nguồn cung năng lượng lịch sử", một cú sốc làm gia tăng rủi ro lạm phát và làm tăng khả năng tăng lãi suất của ngân hàng trung ương. Lãi suất cao hơn là yếu tố kìm hãm giá vàng điển hình vì nó làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời. Kim loại quý này hiện đã giảm hơn 8% so với mức đỉnh điểm kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Giá vàng hôm nay 21.4.2026: Tăng nhẹ hướng đến 172 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 21.4.2026: Tăng nhẹ hướng đến 172 triệu đồng

Giá vàng trong nước tăng nhẹ theo đà đi lên của thế giới dù căng thẳng Mỹ và Iran vẫn lên cao.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
