Giá vàng nhích tăng, cao hơn thế giới gần 19 triệu đồng/lượng

Lúc 8 giờ 31 hôm nay 21.4, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng, tăng 200.000 so với chốt ngày 20.4.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đều biến động rất nhẹ so với chốt ngày 20.4

So với mức giá đầu ngày 1.4 (175 - 178 triệu đồng/lượng) và mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC lần lượt giảm 6,5 triệu đồng và 19,4 triệu đồng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 19 triệu đồng/lượng. Gần đây, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới liên tục giảm, từ mức trên 30 triệu đồng/lượng cuối tháng 3 dần giảm xuống 18 - 19 triệu đồng/lượng vài ngày qua.

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, xuất phát từ lực mua yếu, trong 2 - 3 tháng tới, chênh lệch có thể thu hẹp về mức 12 - 13 triệu đồng/lượng, bất kể giá vàng thế giới tăng hay giảm.

Sáng nay 21.4, giá bạc cũng biến động rất nhẹ so với chốt ngày 20.4. Lúc 8 giờ 42, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,968 - 3,060 triệu đồng, giảm 16.000 đồng; bạc 1 kg là 79,147 - 81,6 triệu đồng, giảm 426.000 - 427.000 đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 37, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,994 - 3,087 triệu đồng, tăng 21.000 - 22.000 đồng; bạc 1 kg là 79,839 - 82,319 triệu đồng, tăng 560.000 - 586.000 đồng.

Lúc 8 giờ 42, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,989 - 3,091 triệu đồng, tăng 6.000 đồng; bạc 5 lượng là 14,945 - 15,455 triệu đồng, tăng 30.000.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 16 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 55 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.809,1 USD/ounce, giảm 10,5 USD/ounce (tương đương 0,22%); giá bạc giao ngay là 79,19 USD/ounce, giảm 0,41 USD/ounce (tương đương 0,52%) so với chốt phiên hôm qua.

Theo ông Rodolphe Bohn, chiến lược gia thị trường ngoại hối và hàng hóa tại HSBC, diễn biến ngắn hạn của giá vàng phụ thuộc vào mức độ hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, HSBC vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng trong trung và dài hạn.

Rủi ro địa chính trị ở mức cao, thâm hụt tài khóa gia tăng và hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng T.Ư sẽ hỗ trợ giá vàng tăng.