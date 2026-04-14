Giá vàng, giá bạc sáng 14.4 đồng loạt bật tăng

Lúc 8 giờ 27, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 13.4.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 17,9 triệu đồng. Người mua vàng từ ngày 2.3 tới nay lỗ 20,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới 21,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt bật tăng ẢNH: TN

So với chốt ngày hôm qua 13.4, sáng nay, giá bạc cũng tăng đáng kể ngay khi mở cửa thị trường. Lúc 8 giờ 30, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,848 - 2,936 triệu đồng, tăng 69.000 - 71.000 đồng; bạc 1 kg là 75,947 - 78,293 triệu đồng, tăng 1,84 - 1,9 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 36, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,855 - 2,943 triệu đồng, tăng 62.000 - 64.000 đồng; bạc 1 kg có giá 76,133 - 78,479 triệu đồng, tăng 1,65 - 1,7 triệu đồng.

Lúc 8 giờ 37, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua vào và bán ra bạc 1 lượng và 5 lượng lần lượt là: 2,865 - 2,953 triệu đồng và 14,325 - 14,765 triệu đồng. Các mức tăng giá tương ứng như sau: 62.000 - 64.000 đồng và 310.000 - 320.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 20 triệu đồng, có nghĩa là người mua lỗ hơn 22 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 50 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.767 USD/ounce, tăng 27,1 USD/ounce (tương đương 0,57%); giá bạc giao ngay là 76,77 USD/ounce, tăng 0,32 USD/ounce (tương đương 0,42%) so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc hiện giảm khá nhiều so với mức đỉnh kỷ lục trên 120 USD/ounce hồi tháng 1. Ông Nate Miller, Phó chủ tịch Phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs, phân tích, bạc dường như đang bước vào giai đoạn tích lũy sau đợt tăng mạnh đầu năm.

Thị trường đang tìm được sự ổn định quan trọng, cho thấy sự thay đổi mang tính cấu trúc sau nhiều thập kỷ giá bạc giao dịch quanh mức 25 - 30 USD/ounce.

Dù kim loại này chưa bứt phá rõ rệt lên cao hơn, song giữ được mức giá như hiện tại đã là tín hiệu tích cực đối với cả nhà đầu tư và nhà sản xuất. Đây tiếp tục là một tài sản đáng chú ý thời gian tới.