Giá vàng, giá bạc sáng 13.4 đồng loạt giảm

Lúc 8 giờ 29, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với chốt tuần qua.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 19,4 triệu đồng. Người mua vàng từ ngày 2.3 tới nay lỗ 22,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 22 triệu đồng/lượng.

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc cũng ngay lập tức được điều chỉnh giảm. Lúc 8 giờ 35, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,795 - 2,882 triệu đồng, giảm 50.000 - 51.000 đồng; bạc 1 kg là 74,553 - 76,853 triệu đồng, giảm 1,31 - 1,36 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 33, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,797 - 2,884 triệu đồng, giảm 54.000 - 55.000 đồng; bạc 1 kg có giá 74,586 - 76,906 triệu đồng, giảm 1,44 - 1,47 triệu đồng.

Lúc 8 giờ 33, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua vào và bán ra bạc 1 lượng và 5 lượng lần lượt là: 2,807 - 2,904 triệu đồng và 14,035 - 14,520 triệu đồng. So với chốt tuần qua, giá bạc 1 lượng giảm 54.000 - 55.000 đồng, giá bạc 5 lượng giảm 270.000 - 275.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm gần 22 triệu đồng, có nghĩa là người mua lỗ hơn 24 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 51 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.714 USD/ounce, giảm 33,2 USD/ounce (tương đương 0,7%); giá bạc giao ngay là 74,13 USD/ounce, giảm 1,63 USD/ounce (tương đương 2,16%) so với chốt tuần qua.