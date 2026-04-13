Giá vàng, giá bạc sáng 13.4 đồng loạt giảm

Đan Thanh
13/04/2026 09:29 GMT+7

Sáng nay 13.4, bước vào tuần mới, giá vàng, giá bạc ngay lập tức giảm so với chốt tuần qua. Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng, mỗi kg bạc giảm hơn 1 triệu đồng.

Lúc 8 giờ 29, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với chốt tuần qua.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 19,4 triệu đồng. Người mua vàng từ ngày 2.3 tới nay lỗ 22,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 22 triệu đồng/lượng.

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc cũng ngay lập tức được điều chỉnh giảm. Lúc 8 giờ 35, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,795 - 2,882 triệu đồng, giảm 50.000 - 51.000 đồng; bạc 1 kg là 74,553 - 76,853 triệu đồng, giảm 1,31 - 1,36 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 33, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,797 - 2,884 triệu đồng, giảm 54.000 - 55.000 đồng; bạc 1 kg có giá 74,586 - 76,906 triệu đồng, giảm 1,44 - 1,47 triệu đồng.

Lúc 8 giờ 33, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua vào và bán ra bạc 1 lượng và 5 lượng lần lượt là: 2,807 - 2,904 triệu đồng và 14,035 - 14,520 triệu đồng. So với chốt tuần qua, giá bạc 1 lượng giảm 54.000 - 55.000 đồng, giá bạc 5 lượng giảm 270.000 - 275.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm gần 22 triệu đồng, có nghĩa là người mua lỗ hơn 24 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 51 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.714 USD/ounce, giảm 33,2 USD/ounce (tương đương 0,7%); giá bạc giao ngay là 74,13 USD/ounce, giảm 1,63 USD/ounce (tương đương 2,16%) so với chốt tuần qua.

Giá vàng giảm, bạc tăng, người mua vẫn lỗ nặng

