Giá vàng giảm dồn dập vẫn cao hơn thế giới 19,5 triệu đồng/lượng

Đan Thanh
16/04/2026 09:53 GMT+7

Sau 5 nhịp giảm giá liên tiếp ngày hôm qua, sáng nay, giá vàng tiếp tục giảm. Trong khi đó, giá bạc lại bật tăng.

Từ lúc mở cửa thị trường tới 9 giờ 30 hôm nay 16.4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chỉ điều chỉnh giá vàng 1 lần.

Giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC là 168,5 - 172,5 triệu đồng, giảm 1,5 - 1 triệu đồng so với chốt ngày 15.4. Chênh lệch giá mua - bán lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Hôm qua, sau nhịp tăng vọt đầu tiên, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 5 lần liên tiếp. Như vậy, từ hôm qua tới nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm dồn dập 6 lần.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 19,4 - 18,4 triệu đồng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới 19,5 triệu đồng/lượng, giảm đáng kể so với mức 28 - 30 triệu đồng/lượng cách đây không lâu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chênh 19,5 triệu đồng/lượng vẫn là quá cao, mức phù hợp chỉ khoảng 7 - 8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm dồn dập vẫn cao hơn thế giới 19,5 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.
Giá vàng giảm dồn dập vẫn cao hơn thế giới 19,5 triệu đồng/lượng- Ảnh 2.

Sáng nay, giá vàng tiếp tục giảm, song giá bạc lại tăng

ẢNH: TN

Sáng nay, giá bạc lại tăng so với chốt ngày 15.4. Suốt từ khi mở cửa thị trường cho tới 9 giờ 30, mỗi kg bạc được bán ra trên 82 triệu đồng.

Lúc 9 giờ 8, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,997 - 3,090 triệu đồng, tăng 44.000 - 46.000 đồng; bạc 1 kg là 79,920 - 82,4 triệu đồng, tăng 1,17 - 1,22 triệu đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 6, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 3,011 - 3,104 triệu đồng, tăng 60.000 - 62.000 đồng; bạc 1 kg có giá 80,293 - 82,773 triệu đồng, tăng 1,6 - 1,65 triệu đồng.

Một tháng trở lại đây (16.3 - 16.4), giá bạc chủ yếu bán ra ở vùng dưới 80 triệu đồng/kg. Mức giá cao nhất ghi nhận ngày 17.3 (bán ra trên 84 triệu đồng/kg) và thấp nhất là ngày 23.3 (bán ra trên 64 triệu đồng/kg).

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm khoảng 16 triệu đồng. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ 18 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.821,5 USD/ounce, tăng 31,5 USD/ounce (tương đương 0,66%); giá bạc giao ngay là 80,05 USD/ounce, tăng 1,19 USD/ounce (tương đương 1,51%) so với chốt phiên hôm qua.

Tin liên quan

Giá vàng liên tiếp giảm sau 'cú' tăng mạnh đầu ngày

Giá vàng liên tiếp giảm sau 'cú' tăng mạnh đầu ngày

Sáng 15.4, chỉ trong hơn 1 giờ, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tới 4 lần, với 1 nhịp tăng mạnh và 3 nhịp giảm.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá bạc đầu tư vàng Thị trường vàng chênh lệch giá vàng
