Giá vàng giảm dồn dập vẫn cao hơn thế giới 19,5 triệu đồng/lượng

Từ lúc mở cửa thị trường tới 9 giờ 30 hôm nay 16.4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chỉ điều chỉnh giá vàng 1 lần.

Giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC là 168,5 - 172,5 triệu đồng, giảm 1,5 - 1 triệu đồng so với chốt ngày 15.4. Chênh lệch giá mua - bán lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Hôm qua, sau nhịp tăng vọt đầu tiên, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 5 lần liên tiếp. Như vậy, từ hôm qua tới nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm dồn dập 6 lần.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 19,4 - 18,4 triệu đồng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới 19,5 triệu đồng/lượng, giảm đáng kể so với mức 28 - 30 triệu đồng/lượng cách đây không lâu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chênh 19,5 triệu đồng/lượng vẫn là quá cao, mức phù hợp chỉ khoảng 7 - 8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá bạc lại tăng so với chốt ngày 15.4. Suốt từ khi mở cửa thị trường cho tới 9 giờ 30, mỗi kg bạc được bán ra trên 82 triệu đồng.

Lúc 9 giờ 8, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,997 - 3,090 triệu đồng, tăng 44.000 - 46.000 đồng; bạc 1 kg là 79,920 - 82,4 triệu đồng, tăng 1,17 - 1,22 triệu đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 6, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 3,011 - 3,104 triệu đồng, tăng 60.000 - 62.000 đồng; bạc 1 kg có giá 80,293 - 82,773 triệu đồng, tăng 1,6 - 1,65 triệu đồng.

Một tháng trở lại đây (16.3 - 16.4), giá bạc chủ yếu bán ra ở vùng dưới 80 triệu đồng/kg. Mức giá cao nhất ghi nhận ngày 17.3 (bán ra trên 84 triệu đồng/kg) và thấp nhất là ngày 23.3 (bán ra trên 64 triệu đồng/kg).

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm khoảng 16 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ 18 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.821,5 USD/ounce, tăng 31,5 USD/ounce (tương đương 0,66%); giá bạc giao ngay là 80,05 USD/ounce, tăng 1,19 USD/ounce (tương đương 1,51%) so với chốt phiên hôm qua.