Giá vàng liên tiếp giảm sau 'cú' tăng mạnh đầu ngày

Tại nhịp điều chỉnh gần nhất lúc 9 giờ 49, giá mua vào mỗi lượng vàng miếng SJC là 171,5 triệu đồng, bán ra 174,5 triệu đồng, lần lượt giảm 1,5 - 1 triệu đồng so với đầu giờ sáng.

Tuy nhiên, so với chốt ngày 14.4, giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện vẫn tăng 1 - 1,5 triệu đồng.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 16,4 triệu đồng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 21 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đều tăng so với chốt ngày 14.4

Sáng nay, giá bạc ngay lập tức tăng mạnh so với chốt ngày 14.4, gần quay về mức giá cao nhất trong 1 tháng trở lại đây. Suốt từ khi mở cửa thị trường cho tới 9 giờ 40, mỗi kg bạc được bán ra trên 82 triệu đồng, tăng gần 3 triệu đồng/kg.

Lúc 9 giờ 39, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,004 - 3,097 triệu đồng, tăng 101.000 - 104.000 đồng; bạc 1 kg là 80,107 - 82,587 triệu đồng, tăng 2,7 - 2,8 triệu đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 40, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 3,015 - 3,108 triệu đồng, tăng 107.000 - 110.000 đồng; bạc 1 kg có giá 80,399 - 82,879 triệu đồng, tăng 2,8 - 2,93 triệu đồng.

Suốt tháng qua (15.3 - 15.4), giá bạc chủ yếu bán ra ở vùng dưới 80 triệu đồng/kg. Mức giá cao nhất ghi nhận ngày 17.3 (bán ra trên 84 triệu đồng/kg) và thấp nhất là ngày 23.3 (bán ra trên 64 triệu đồng/kg).

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm gần 16 triệu đồng, có nghĩa là người mua lỗ hơn 18 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ 57 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.821,2 USD/ounce, giảm 18,7 USD/ounce (tương đương 0,39%); giá bạc giao ngay là 79,85 USD/ounce, tăng 0,44 USD/ounce (tương đương 0,56%) so với chốt phiên hôm qua.