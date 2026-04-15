Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng liên tiếp giảm sau 'cú' tăng mạnh đầu ngày

Đan Thanh
15/04/2026 10:36 GMT+7

Sáng 15.4, chỉ trong hơn 1 giờ, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tới 4 lần, với 1 nhịp tăng mạnh và 3 nhịp giảm.

Tại nhịp điều chỉnh gần nhất lúc 9 giờ 49, giá mua vào mỗi lượng vàng miếng SJC là 171,5 triệu đồng, bán ra 174,5 triệu đồng, lần lượt giảm 1,5 - 1 triệu đồng so với đầu giờ sáng.

Tuy nhiên, so với chốt ngày 14.4, giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện vẫn tăng 1 - 1,5 triệu đồng.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 16,4 triệu đồng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 21 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đều tăng so với chốt ngày 14.4

ẢNH: TN

Sáng nay, giá bạc ngay lập tức tăng mạnh so với chốt ngày 14.4, gần quay về mức giá cao nhất trong 1 tháng trở lại đây. Suốt từ khi mở cửa thị trường cho tới 9 giờ 40, mỗi kg bạc được bán ra trên 82 triệu đồng, tăng gần 3 triệu đồng/kg. 

Lúc 9 giờ 39, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,004 - 3,097 triệu đồng, tăng 101.000 - 104.000 đồng; bạc 1 kg là 80,107 - 82,587 triệu đồng, tăng 2,7 - 2,8 triệu đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 40, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 3,015 - 3,108 triệu đồng, tăng 107.000 - 110.000 đồng; bạc 1 kg có giá 80,399 - 82,879 triệu đồng, tăng 2,8 - 2,93 triệu đồng.

Suốt tháng qua (15.3 - 15.4), giá bạc chủ yếu bán ra ở vùng dưới 80 triệu đồng/kg. Mức giá cao nhất ghi nhận ngày 17.3 (bán ra trên 84 triệu đồng/kg) và thấp nhất là ngày 23.3 (bán ra trên 64 triệu đồng/kg).

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm gần 16 triệu đồng, có nghĩa là người mua lỗ hơn 18 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ 57 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.821,2 USD/ounce, giảm 18,7 USD/ounce (tương đương 0,39%); giá bạc giao ngay là 79,85 USD/ounce, tăng 0,44 USD/ounce (tương đương 0,56%) so với chốt phiên hôm qua.

Tin liên quan

Giá vàng, giá bạc sáng 14.4 đồng loạt bật tăng

Sau ngày đầu tuần sụt giảm, sáng nay 14.4, giá vàng, giá bạc đồng loạt bật tăng. Vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng, bạc tăng gần 2 triệu đồng/kg.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá bạc giá vàng tăng Thị trường vàng thị trường bạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận