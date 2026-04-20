Kinh tế

Giá vàng, giá bạc sáng 20.4 đồng loạt giảm

Đan Thanh
20/04/2026 09:28 GMT+7

Giá vàng, giá bạc sáng 20.4 giảm nhẹ so với chốt tuần qua. Mỗi lượng vàng miếng SJC và mỗi kg bạc đều giảm vài trăm nghìn đồng.

Chỉ hơn 10 phút từ khi mở cửa thị trường hôm nay 20.4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh giá vàng 2 lần với một nhịp giảm và một nhịp tăng.

Tại nhịp điều chỉnh mới nhất lúc 8 giờ 38, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 168,3 - 171,3 triệu đồng, giảm 200.000 - 700.000 đồng so với chốt tuần qua.

Giá vàng, giá bạc sáng 20.4 'lao dốc không phanh' - Ảnh 1.
Giá vàng, giá bạc sáng 20.4 'lao dốc không phanh' - Ảnh 2.

Sáng 20.4, giá vàng và giá bạc đều giảm nhẹ

ẢNH: ĐT

So với mức giá đầu ngày 1.4, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 6,7 triệu đồng. So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 19,6 triệu đồng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 18 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới liên tục giảm gần đây, từ mức trên 30 triệu đồng/lượng cuối tháng 3 dần giảm xuống hơn 18 triệu đồng/lượng hiện tại.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương dự báo, với lực mua khá yếu, trong 2 - 3 tháng tới, chênh lệch có thể thu hẹp về mức 12 - 13 triệu đồng/lượng, bất kể xu hướng tăng hay giảm của vàng quốc tế.

Sáng nay 20.4, giá bạc cũng giảm nhẹ so với chốt tuần qua. Lúc 8 giờ 31, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,998 - 3,091 triệu đồng, giảm 20.000 đồng; bạc 1 kg là 79,947 - 82,427 triệu đồng, giảm 533.000 đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 39, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,014 - 3,107 triệu đồng, giảm 20.000 - 21.000 đồng; bạc 1 kg là 80,373 - 82,853 triệu đồng, giảm 533.000 - 560.000 đồng.

Lúc 8 giờ 40, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,024 - 3,127 triệu đồng, giảm 20.000 - 21.000 đồng; bạc 5 lượng là 15,12 - 15,635 triệu đồng, giảm 100.000 - 105.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm gần 16 triệu đồng. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 56 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.812,1 USD/ounce, giảm 17,3 USD/ounce (tương đương 0,36%); giá bạc giao ngay là 80,46 USD/ounce, giảm 0,24 USD/ounce (tương đương 0,3%) so với chốt tuần qua.

Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News: 80% chuyên gia phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tăng, 20% dự đoán giảm, không ai dự đoán đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát nhà đầu tư cá nhân cho thấy: 70% kỳ vọng giá tăng, 19% kỳ vọng giá giảm, 11% cho rằng giá đi ngang.

Chênh lệch giá vàng giảm nhanh, đầu tư vàng không còn 'sáng cửa'

Dự báo thời gian tới, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có thể giảm về 12 - 13 triệu đồng/lượng. Vàng không còn là kênh đầu tư 'sáng cửa' trong năm 2026, nhà đầu tư nên cân nhắc khi xuống tiền.

