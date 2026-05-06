Giá vàng hôm nay 6.5.2026: Tăng vọt 2,5 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
06/05/2026 08:59 GMT+7

Sau đà giảm sâu, nhà đầu tư gom hàng khiến giá vàng thế giới tăng vọt. Kim loại quý trong nước cũng nhanh chóng tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng đầu ngày.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 2,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 164,5 triệu đồng, bán ra 167,5 triệu đồng. ACB tăng giá mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng, mua vào lên 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá bán vàng miếng 500.000 đồng, lên 164 triệu đồng, trong khi chiều mua vào đứng yên ở mức 162 triệu đồng. Công ty Doji tăng 2,5 triệu đồng/lượng, mua vào lên 164,5 triệu đồng, bán ra 167,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng cao, Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 2,5 triệu đồng, mua vào thêm 161,5 triệu đồng, bán ra 164,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 162,8 triệu đồng, bán ra 165,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 6.5.2026: Tăng vọt 2,5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng tăng mạnh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giá vàng thế giới tăng mạnh 65 USD mỗi ounce, lên 4.623 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 5.5), kim loại quý giảm xuống mức thấp nhất ở 4.550 USD/ounce. Vàng tăng nhờ lực săn mua sau đợt bán tháo của nhà đầu tư hôm đầu tuần. Những thông tin về dữ liệu kinh tế của Mỹ công bố gần đây trái chiều khiến vàng biến động 2 chiều. Theo đó, chỉ số PMI dịch vụ đạt 53,6 trong tháng 4, thấp hơn con số tháng 3 ở 54 và dự báo ở mức 53,7. Số lượng việc làm tháng 3 theo khảo sát của JOLTS không thay đổi ở mức 6,87 triệu, giảm so với 6,92 triệu trong tháng 2, trong khi số lượng tuyển dụng tăng lên 5,55 triệu, mức cao nhất kể từ tháng 2.2024.

Tình hình chính sách vẫn khiến giới đầu tư vàng bạc châu Âu cảm thấy không mấy khả quan. Ngành dịch vụ vẫn đang mở rộng, nhu cầu lao động chỉ giảm dần và chỉ số lạm phát trong báo cáo ISM vẫn ở mức cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,42% đến 4,43% sau áp lực tăng lãi suất hôm thứ hai, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 3,97% trước khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Giá vàng hôm nay 5.5.2026: Trượt giảm sâu, mức lỗ gia tăng

Giá vàng vẫn trượt giảm sâu đẩy mức lỗ của những người nắm giữ kim loại quý lên 13,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 20 ngày trở lại đây.

