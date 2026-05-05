Giá vàng hôm nay 5.5.2026: Trượt giảm sâu, mức lỗ gia tăng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. ACB giảm 700.000 đồng mỗi lượng, mua vào 162,3 triệu đồng, bán ra 165,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng vàng, mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 giảm 1 triệu đồng/lượng, Công ty Phú Quý mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 161,5 triệu đồng, bán ra 164,5 triệu đồng… Trong 20 ngày qua, giá vàng miếng và nhẫn đã giảm 10,5 triệu đồng mỗi lượng. Những người mua vàng đã phải chịu lỗ lên khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm sâu ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 14 USD mỗi ounce, lên 4.540 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 4.5), kim loại quý đã giảm mạnh 60 USD mỗi ounce, xuống thấp nhất ở mức 4.508 USD. Giá vàng giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và giá dầu tăng vọt gây áp lực lên kim loại quý bất chấp rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức gần 4,44% , tăng khoảng 6,5 điểm cơ bản trong ngày, với biên độ giao dịch trong ngày từ 4,377% đến 4,467%.

Thêm vào đó, những dữ liệu kinh tế của Mỹ tích cực đã khiến vàng giảm. Cục Thống kê công bố đơn đặt hàng nhà máy tháng 3 tăng 1,5% lên 630,4 tỉ USD, sau mức tăng 0,3% trong tháng 2. Lượng hàng xuất khẩu tăng 1,4% lên 633,9 tỉ USD , trong khi hàng tồn kho tăng 0,6% lên 956,3 tỉ USD. Số liệu đơn đặt hàng nhà máy cũng vượt mức dự báo 0,5%, làm giảm lý do cần thiết phải điều chỉnh giá trước khi cắt giảm lãi suất. Bối cảnh sản xuất nói chung đã trở nên kém thuận lợi hơn đối với kim loại quý sau khi chỉ số ISM được công bố vừa qua. Chỉ số ISM cho thấy hoạt động sản xuất tại Mỹ trong tháng 4 đã mở rộng tháng thứ 4 liên tiếp, chỉ số PMI đạt 52,7%.