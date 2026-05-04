Giá vàng hôm nay 4.5.2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 163 triệu đồng, bán ra 166,6 triệu đồng; ACB mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 164,5 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng 600.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào 163,1 triệu đồng, bán ra 166,1 triệu đồng...

Giá vàng trong nước tăng sau kỳ nghỉ lễ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng nhẹ đầu ngày nhưng trượt giảm nhanh sau đó, mất 20 USD mỗi ounce, xuống 4.595 USD. Vàng đối mặt với những thách thức khó khăn khi giá dầu tăng vọt làm bùng phát lại áp lực lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải xem xét lại thời điểm nới lỏng tiền tệ, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất.

Môi trường thuận lợi cho vàng trong năm 2026 đến từ lạm phát giảm và việc cắt giảm lãi suất đã nhanh chóng thay đổi. Các ngân hàng trung ương đang áp dụng lập trường thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi lạm phát do năng lượng gây ra làm phức tạp thêm triển vọng. Việc tăng lãi suất có thể không khả thi, nhưng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã bị đẩy lùi xa hơn, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng như một tài sản không sinh lời.

Theo báo cáo của Hội đồng vàng thế giới, tổng nhu cầu vàng đã tăng 2% trong quý 1/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1.231 tấn, trong khi giá trị tăng vọt lên 74% lên mức kỷ lục 193 tỉ USD. Nhu cầu đầu tư tiếp tục chiếm ưu thế, với việc mua vàng thỏi và tiền xu tăng 42% lên 474 tấn - mức cao thứ hai trong lịch sử theo quý. Sự tăng vọt về nhu cầu vàng vật chất, đặc biệt là từ châu Á, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tìm đến vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn.