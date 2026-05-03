Giá vàng hôm nay 3.5.2026: Liên tục giảm, dự báo ra sao trong tuần tới?

Sáng 3.5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên như trước kỳ nghỉ lễ khi mua vào 163 triệu đồng/lượng, bán ra 166 triệu đồng. Nhưng so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 2,8 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua bán là 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần giảm 5,6 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2,8 triệu đồng sau một tuần ở chiều mua vào, xuống 162,5 triệu đồng và bán ra 165,5 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn SJC sau một tuần cũng lỗ bằng mua vàng miếng cùng thương hiệu. Vàng nhẫn tại một số công ty khác bán ra đều bằng giá vàng miếng SJC và cũng giảm 2,8 triệu đồng sau một tuần như Công ty Phú Quý mua vào 163 triệu đồng và bán ra 166 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào ở mức 163 triệu đồng và bán ra 166 triệu đồng…

Giá vàng thế giới giảm hơn 95 USD so với cuối tuần trước, xuống 4.613,4 USD/ounce. Kim loại quý vẫn trên đà đi xuống khi những lo ngại dai dẳng về lạm phát và xung đột Mỹ - Iran chưa có nhiều tiến triển mới. Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và nhiều ngân hàng trung ương đã công bố giữ nguyên lãi suất, thậm chí còn đưa ra cảnh báo có thể tăng nếu giá dầu duy trì ở mức cao, gây áp lực lên lạm phát cho nhiều nước.

Bất chấp giá vàng liên tục giảm, nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư vẫn cho rằng kim loại quý sẽ phục hồi trở lại. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 16 nhà phân tích phố Wall thì có 8 người, chiếm 50% nhận định kim loại quý sẽ tăng. Ngược lại có 5 người, tương ứng 31% dự báo vàng tiếp tục giảm và 3 người còn lại nghĩ rằng vàng đi ngang. Trong khi đó, có 79 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát Main Street thì có 36 người, chiếm 46% dự báo vàng sẽ tăng trở lại. Ngược lại có 26 người, tương ứng 30% nghĩ rằng kim loại quý sẽ tiếp tục giảm và 19 nhà đầu tư còn lại, tương đương 24% nhận định vàng đi ngang.