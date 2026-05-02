Giá vàng hôm nay 2.5.2026: Dậm chân tại chỗ nhưng người mua đã lỗ 13 triệu đồng

Sáng 2.5, giá vàng miếng tại các công ty tiếp tục đứng yên khi vẫn vào 163 triệu đồng/lượng và bán ra 166 triệu đồng như trước khi nghỉ lễ. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng cũng không thay đổi khi mua vào 164,8 triệu đồng và bán ra ở 166,3 triệu đồng như hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 999 tại Mi Hồng cũng duy trì chiều mua vào 164,8 triệu đồng và bán ra 166,3 triệu đồng. Mặc dù đứng yên nhưng so với đầu tháng 4, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm gần 10 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tháng đã lỗ 13 triệu đồng một lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ xuống 4.613,4 USD/ounce, giảm gần 10 USD so với hôm qua. Kim loại quý biến động nhẹ nhưng vẫn ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp khi lo ngại lạm phát gia tăng do xung đột tại Iran, làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Đồng USD giảm và giá năng lượng chững lại đang hỗ trợ giúp vàng không còn lao dốc như trong tháng vừa qua. Dù là tài sản trú ẩn, vàng chịu áp lực trong môi trường lãi suất cao do không tạo ra lợi suất.

Nhiều ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lãi suất khi lạm phát vẫn ở mức cao. Cụ thể, ngày 30.4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) nối gót Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất, nhưng đều cho biết có thể cần tăng lãi suất trong tương lai nếu chi phí năng lượng tăng cao và thúc đẩy lạm phát trong thời gian dài. Thống đốc BoE Andrew Bailey cho rằng nếu áp lực giá từ xung đột trở nên nghiêm trọng, một đợt “thắt chặt mạnh tay” sẽ cần thiết.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng cao. Đóng cửa ngày 1.5 (rạng sáng 2.5 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,29% và kết thúc ở mức 7.230,12 điểm, ghi nhận đỉnh lịch sử. Tương tự, Nasdaq Composite tăng 0,89% và đóng cửa với 25.114,44 điểm và cũng ghi nhận kỷ lục mới. Ngược lại, Dow Jones giảm gần 153 điểm, tương đương 0,31%, xuống còn 49.499,27 điểm.