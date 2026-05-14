Giá vàng hôm nay 14.5.2026: Giậm chân ở 165 triệu đồng/lượng

Sáng nay (14.5), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng miếng SJC ở mức 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vào 162 triệu đồng và bán ra 165 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng được mua vào 161,8 triệu đồng, bán ra 164,9 triệu đồng như hôm qua. Trong khi đó, nhiều công ty mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC như Công ty Phú Quý mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng; Công ty PNJ cũng mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng…

Giá vàng thế giới giảm 22 USD/ounce sau một ngày, xuống 4.687 USD/ounce. Kim loại quý tiếp tục đi lùi khi các nhà đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng. Sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ cao hơn trước đó, dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào ngày 13.5 cũng cho thấy trong tháng 4, chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 1,4% so với tháng 3. Mức tăng này cao hơn nhiều so với dự báo 0,5% của Dow Jones và mức tăng 0,7% của tháng 3. Đây là mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 3.2022. Nếu so với cùng kỳ, PPI tăng 6%, mức cao nhất kể từ tháng 12.2022. Giá năng lượng là nguyên nhân chính khiến giá sản xuất tăng mạnh bất ngờ, tương tự như cú tăng của lạm phát tiêu dùng mà Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố trước đó một ngày. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá đang lan rộng vượt ra ngoài lĩnh vực nhiên liệu.

Tháng trước, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất chuẩn qua đêm trong vùng 3,5% - 3,75%. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện gần như không còn đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, Ấn Độ đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% nhằm hạn chế nhập khẩu kim loại quý và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối quốc gia. Ấn Độ hiện là quốc gia tiêu thụ kim loại quý lớn thứ hai thế giới. Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng việc tăng thuế nhập khẩu tại Ấn Độ đã làm dấy lên lo ngại về nhu cầu và có thể trở thành lực cản dài hạn đối với thị trường vàng...