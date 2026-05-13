Giá vàng hôm nay 13.5.2026: Quay đầu giảm

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm mỗi lượng vàng miếng SJC 500.000 đồng, mua vào còn 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng, lên 164,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 166,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng, mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng… Giá mua và bán vàng miếng SJC chênh lệch 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào còn 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 161,8 triệu đồng, bán ra 164,9 triệu đồng…

Giá vàng thế giới giảm 7 USD/ounce, xuống 4.709 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 13.5), giá vàng thế giới giảm sâu từ mức 4.705 USD xuống 4.652 USD. Chỉ số CPI của Mỹ tăng 0,6% trong tháng 4, thấp hơn mức tăng 0,9% của tháng 3. CPI lõi tăng 0,4% so với tháng trước và 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó năng lượng tăng 3,8% trong tháng 4 và xăng tăng 5,4%. Lạm phát đã tạo ra sự biến động trái chiều từ vàng. Áp lực lạm phát hỗ trợ vàng khi là tài sản hữu hình, nhưng lạm phát cao hơn và đồng USD mạnh hơn cũng làm hạn chế giá vàng tăng.

Theo TS Mark Shore, Giám đốc kiêm nhà kinh tế tại CME Group, đợt tăng giá lịch sử của kim loại quý được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng, các chính sách tài khóa và tiền tệ, nhu cầu vàng tăng trở lại từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu bạc đang bùng nổ trong ngành công nghiệp, nhưng đồng đô la Mỹ vẫn là chất xúc tác quan trọng nhất đối với hàng hóa. 14 tháng qua chứng kiến sự thể hiện vượt bậc chưa từng có đối với hàng hóa toàn cầu.