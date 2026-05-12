Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 12.5.2026: Tăng vọt

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/05/2026 08:50 GMT+7

Sau đà trượt giảm mạnh đầu tuần, giá vàng đã tăng mạnh trở lại, mỗi lượng thêm 1,8 - 2,3 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. ACB tăng 2,3 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, lên 164,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 167,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 164 triệu đồng, bán ra lên 167 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, Công ty Phú Quý tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng, lên 163,6 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 166,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 12.5.2026: Tăng vọt- Ảnh 1.

Giá vàng tăng trở lại

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại, lên 4.746 USD/ounce, thêm gần 80 USD/ounce so với chiều 11.5, có lúc lên đến 4.775 USD. Quan hệ Mỹ-Iran lại xấu đi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Tehran và nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng "hấp hối", khiến eo biển Hormuz vẫn đóng và duy trì rủi ro giá dầu tác động lên kim loại quý và lãi suất. Vàng chịu tác động khá phức tạp khi căng thẳng ở eo biển Hormuz hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng kênh giá dầu khiến rủi ro lạm phát và lãi suất thực vẫn luôn hiện hữu.

Trong khi quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ đang có những vấn đề về luật thuế làm phức tạp việc nhập khẩu. Các ngân hàng ở Ấn Độ đã không thể nhập khẩu vàng và bạc kể từ khi bắt đầu năm tài chính mới của Ấn Độ vào ngày 1.4. Bộ Thương mại Ấn Độ trì hoãn việc công bố danh sách các ngân hàng đủ điều kiện nhập khẩu kim loại quý cho đến ngày 17.4. Kể từ đó, việc nhập khẩu vẫn chưa được nối lại do các quan chức tại các cảng và sân bay thiếu lệnh thông quan. Ngoài ra còn có sự thiếu rõ ràng về việc vàng và bạc có nằm trong diện chịu thuế hàng hóa và dịch vụ tích hợp của Ấn Độ hay không.

Tin liên quan

Vàng thấp nhất trong 4 tháng qua, có nên mua?

Vàng thấp nhất trong 4 tháng qua, có nên mua?

Vàng xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây. Câu hỏi đặt ra là, có nên xuống tiền hay chờ kim loại quý giảm thêm?

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng ACB Công ty Phú Quý Eo biển Hormuz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận