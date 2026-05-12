Giá vàng hôm nay 12.5.2026: Tăng vọt

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. ACB tăng 2,3 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, lên 164,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 167,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 164 triệu đồng, bán ra lên 167 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, Công ty Phú Quý tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng, lên 163,6 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 166,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,6 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại, lên 4.746 USD/ounce, thêm gần 80 USD/ounce so với chiều 11.5, có lúc lên đến 4.775 USD. Quan hệ Mỹ-Iran lại xấu đi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Tehran và nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng "hấp hối", khiến eo biển Hormuz vẫn đóng và duy trì rủi ro giá dầu tác động lên kim loại quý và lãi suất. Vàng chịu tác động khá phức tạp khi căng thẳng ở eo biển Hormuz hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng kênh giá dầu khiến rủi ro lạm phát và lãi suất thực vẫn luôn hiện hữu.

Trong khi quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ đang có những vấn đề về luật thuế làm phức tạp việc nhập khẩu. Các ngân hàng ở Ấn Độ đã không thể nhập khẩu vàng và bạc kể từ khi bắt đầu năm tài chính mới của Ấn Độ vào ngày 1.4. Bộ Thương mại Ấn Độ trì hoãn việc công bố danh sách các ngân hàng đủ điều kiện nhập khẩu kim loại quý cho đến ngày 17.4. Kể từ đó, việc nhập khẩu vẫn chưa được nối lại do các quan chức tại các cảng và sân bay thiếu lệnh thông quan. Ngoài ra còn có sự thiếu rõ ràng về việc vàng và bạc có nằm trong diện chịu thuế hàng hóa và dịch vụ tích hợp của Ấn Độ hay không.