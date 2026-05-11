Vàng thấp nhất trong 4 tháng qua, có nên mua?

Lỗ 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Đà giảm của vàng trong nước vẫn chưa thể dừng lại trong ngày 11.5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã 4 lần giảm giá vàng lên đến 2,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng miếng SJC còn 162,2 triệu đồng, bán ra 165,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý 4 lần giảm giá vàng miếng với mỗi lần từ 500.000 - 700.000 đồng/lượng, nâng tổng mức điều chỉnh đi xuống 2,4 triệu đồng/lượng, mua vào 162,2 triệu đồng, bán ra 165,2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu sau 2 lần giảm giá vàng miếng 2,3 triệu đồng và có 1 lần tăng 700.000 đồng, giá mua vào ở mức 162,2 triệu đồng, bán ra 165,9 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm từ 2 - 2,5 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào còn 162,2 triệu đồng, bán ra 165,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 162,2 triệu đồng, bán ra 165,2 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm sâu ẢNH; NGỌC THẠCH

Giá vàng trong nước đang ở mức thấp nhất trong vòng gần 4 tháng trở lại đây. Nếu chỉ tính trong khoảng 10 ngày qua, giá vàng trong nước có tốc độ giảm nhanh hơn thế giới. Giá vàng thế giới ngày 11.5 giảm 47 USD/ounce, xuống 4.672 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, mức giảm giá của vàng chưa đến 1,5 triệu đồng/lượng. Điều này khiến cho vàng miếng chỉ cao hơn thế giới 16,5 triệu đồng/lượng, thay vì trên 20 triệu đồng/lượng trước đây.

Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước liên tục giảm, theo Công ty SJC là do "người dân bán vàng nhiều hơn mua vào". Đây là điểm khá lạ khi nhiều người mang vàng đi bán khi giá thấp. So với mức đỉnh lập được cuối tháng 1, giá vàng SJC hiện nay đã giảm 27 triệu đồng/lượng và mức lỗ của người mua trên đỉnh lên đến 30 triệu đồng/lượng do chênh lệch giữa giá mua và bán khoảng 3 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới cho biết, sức mua trên thị trường khá yếu khi giá vàng không biến động nhiều. Thị trường ế đến mức giá vàng trên tự do còn thấp hơn cả giá trong các công ty 1 triệu đồng/lượng, điều ít khi xảy ra. Thường những khi giá tăng, vàng miếng SJC lúc nào cũng cao hơn công ty khoảng 3 triệu đồng/lượng. "Những người có thể vì cần tiền mặt, hay sợ giá xuống nữa… nên đã thực hiện bán ra lượng vàng đang nắm giữ. Giá vàng trong nước giảm nhanh đến từ cung - cầu của thị trường trong nước là chính. Kim loại quý thế giới hiện vẫn xoay quanh mức 4.500 - 4.700 USD/ounce mà chưa bứt phá cụ thể tăng hay giảm", ông Nguyễn Ngọc Trọng cho hay.

Giá vàng trong nước vẫn còn dư địa giảm

Với mức cao hơn thế giới 16,5 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước vẫn có dư địa đi xuống. Một yếu tố khác cũng "đe doạ" giá vàng là nguồn cung. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đã có 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Nhà điều hành đang phối hợp với các bộ ngành liên quan xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện. Ông Nguyễn Ngọc Trọng cho rằng, khi cơ quan chức năng chính thức cấp giấy phép sản xuất vàng miếng hay nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thì giá vàng trong nước sẽ còn tiếp tục giảm.

Ông Huỳnh Trung Khánh - Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, khi các đơn vị được cấp phép, nguồn vàng trên thị trường được cung ứng có thể sẽ thu hẹp mức chênh lệch này. Các thông tin về việc thành lập sàn giao dịch vàng cũng sẽ tác động đến giá vàng trong nước. Lúc này rủi ro cho những người mua vàng lướt sóng bởi có khả năng giá vàng trong nước giảm, ngược chiều thế giới xảy ra.