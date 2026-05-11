Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 11.5.2026: Bốc hơi nửa triệu đồng mỗi lượng, người mua lỗ sâu

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/05/2026 08:59 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục sụt giảm, nâng mức lỗ của người mua trong một tháng trở lại đây lên hơn 11 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 165,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào 163,7 triệu đồng, bán ra 166,7 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 163,7 triệu đồng, bán ra 166,7 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Kim loại quý đã giảm tổng cộng 3,3% trong một tháng trở lại đây. Những người nắm giữ vàng lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11.5.2026: Bốc hơi nửa triệu đồng mỗi lượng, người mua lỗ sâu- Ảnh 1.

Giá vàng miếng và nhẫn cùng giảm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giá vàng thế giới giảm 20 USD mỗi ounce, xuống 4.696 USD. Vàng xoay quanh mức giá 4.700 USD/ounce khi các nhà đầu tư nhận được những thông tin kinh tế tích cực từ Mỹ vừa qua. Số lượng việc làm tăng mạnh mẽ hơn, tỷ lệ thất nghiệp ổn định nhưng tâm lý hộ gia đình suy yếu. Thị trường kỳ vọng lạm phát một năm giảm xuống 4,5% từ mức 4,7%, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn giảm xuống 3,4% từ mức 3,5%. Những dữ liệu kinh tế này giúp vàng duy trì ở mức cao.

Thêm vào đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trên danh nghĩa vẫn còn hiệu lực nhưng đang chịu áp lực rất lớn. Lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự của Iran và vô hiệu hóa các tàu chở dầu của Iran trong hoặc gần eo biển Hormuz sau các vụ tấn công được báo cáo nhằm vào tàu chiến Mỹ, trong khi Iran đã chiếm giữ tàu Ocean Koi ở vịnh Oman và đang khẳng định quyền kiểm soát đối với các tuyến vận chuyển thương mại. Về mặt thương mại, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt, duy trì mức phí rủi ro đáng kể trong ngành năng lượng ngay cả khi giá dầu thô giảm do hy vọng về một thỏa thuận. Các nhà nhập khẩu vùng Vịnh và các nhà máy lọc dầu châu Á phải đối mặt với chi phí định tuyến lại và đảm bảo an ninh nguồn cung, và các nhà đầu tư đang dự đoán một thời kỳ dài hơn với việc tiếp cận bị hạn chế thay vì mở cửa hoàn toàn.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 10.5.2026: Tăng 1,5 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay 10.5.2026: Tăng 1,5 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng trong nước tăng sau một tuần nhưng người mua vẫn bị lỗ 1,5 triệu đồng một lượng.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận