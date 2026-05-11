Giá vàng hôm nay 11.5.2026: Bốc hơi nửa triệu đồng mỗi lượng, người mua lỗ sâu

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 165,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào 163,7 triệu đồng, bán ra 166,7 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 163,7 triệu đồng, bán ra 166,7 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Kim loại quý đã giảm tổng cộng 3,3% trong một tháng trở lại đây. Những người nắm giữ vàng lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng và nhẫn cùng giảm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giá vàng thế giới giảm 20 USD mỗi ounce, xuống 4.696 USD. Vàng xoay quanh mức giá 4.700 USD/ounce khi các nhà đầu tư nhận được những thông tin kinh tế tích cực từ Mỹ vừa qua. Số lượng việc làm tăng mạnh mẽ hơn, tỷ lệ thất nghiệp ổn định nhưng tâm lý hộ gia đình suy yếu. Thị trường kỳ vọng lạm phát một năm giảm xuống 4,5% từ mức 4,7%, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn giảm xuống 3,4% từ mức 3,5%. Những dữ liệu kinh tế này giúp vàng duy trì ở mức cao.

Thêm vào đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trên danh nghĩa vẫn còn hiệu lực nhưng đang chịu áp lực rất lớn. Lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự của Iran và vô hiệu hóa các tàu chở dầu của Iran trong hoặc gần eo biển Hormuz sau các vụ tấn công được báo cáo nhằm vào tàu chiến Mỹ, trong khi Iran đã chiếm giữ tàu Ocean Koi ở vịnh Oman và đang khẳng định quyền kiểm soát đối với các tuyến vận chuyển thương mại. Về mặt thương mại, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt, duy trì mức phí rủi ro đáng kể trong ngành năng lượng ngay cả khi giá dầu thô giảm do hy vọng về một thỏa thuận. Các nhà nhập khẩu vùng Vịnh và các nhà máy lọc dầu châu Á phải đối mặt với chi phí định tuyến lại và đảm bảo an ninh nguồn cung, và các nhà đầu tư đang dự đoán một thời kỳ dài hơn với việc tiếp cận bị hạn chế thay vì mở cửa hoàn toàn.