Giá vàng hôm nay 10.5.2026: Tăng 1,5 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Sáng 10.5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 164,5 triệu đồng, bán ra 167,5 triệu đồng. Vàng miếng đã có 4 ngày liên tiếp đứng yên nhưng vẫn ghi nhận tăng thêm 1,5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, do chênh lệch giá mua bán vẫn được duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần vẫn lỗ 1,5 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng sau một tuần khi mua vào lên 164 triệu đồng và bán ra 167 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn SJC sau một tuần cũng lỗ 1,5 triệu đồng/lượng như vàng miếng cùng thương hiệu. Riêng Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn 164,3 triệu đồng và bán ra 167,3 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng sau một tuần; Bảo Tín Minh Châu cũng mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC với chiều mua 164,5 triệu đồng và bán ra 167,5 triệu đồng…

Giá vàng tăng sau một tuần nhưng người mua vẫn lỗ ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá vàng thế giới giao dịch liên tục tăng trong tuần, đạt 4.713,7 USD/ounce. So với cuối tuần trước, kim loại quý tăng hơn 100 USD. Thế giới tăng cao nhưng giá vàng tại Việt Nam chỉ tăng nhẹ nên chênh lệch từ mức trên 20 triệu đồng/lượng trước đó giảm xuống còn gần 18 triệu đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức chênh lệch "khủng" so với những năm trước đây.

Kim loại quý hồi phục nhờ kỳ vọng vào chiến sự tại khu vực Trung Đông sớm kết thúc. Kỳ vọng đó đã đẩy giá dầu đi xuống cũng như xoa dịu lo ngại về lạm phát cao. Đà tăng của vàng khiến nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư cá nhân lạc quan dự báo xu hướng đi lên sẽ được duy trì. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 11 nhà phân tích phố Wall thì có 7 người, chiếm 64% nhận định kim loại quý tiếp tục tăng. Chỉ duy nhất 1 người nghĩ rằng vàng quay đầu giảm. Còn 3 người, tương ứng 27% cho rằng vàng sẽ đi ngang. Tương tự, có 153 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát Main Street thì có 106 người, chiếm 69% dự báo vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 27 người, tương ứng 1% nghĩ rằng kim loại quý sẽ đi xuống và 20 nhà đầu tư còn lại, tương đương 13% nhận định vàng đi ngang.