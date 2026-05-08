Giá vàng hôm nay 8.5.2026: Thế giới tăng ngày thứ 3 liên tiếp, người mua vẫn lỗ

Sáng 8.5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên khi vẫn được mua vào 164,5 triệu đồng/lượng, bán ra 167,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vàng miếng SJC 164,5 triệu đồng/lượng, bán ra 167,5 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tại SJC được mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. Riêng Công ty Phú Quý tăng 300.000 đồng khi mua vàng nhẫn lên 164,3 triệu đồng, bán ra 167,3 triệu đồng...

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, đạt 4.710 USD/ounce, tăng 15 USD so với sáng hôm qua. Đây là ngày tăng thứ 3 liên tiếp của kim loại quý trên thị trường thế giới. Dù vậy, giá vàng trong nước vẫn đứng yên sau 3 ngày khiến người mua vào bị lỗ 3 triệu đồng một lượng do chênh lệch giá mua và bán.

Giá vàng miếng sáng 8.5 đứng yên khi bán ra 167,5 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tình hình chiến sự tại Iran vẫn đang rất nóng. Rạng sáng 8.5 (giờ Việt Nam), truyền thông Iran cho biết nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy gần đảo Qeshm và Bandar Abbas, song chưa thể xác minh. Iran ra tuyên bố Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, trong bối cảnh Tehran đang xem xét đề xuất hòa bình từ Mỹ... Kỳ vọng chiến sự sớm ngừng giúp giá dầu tiếp tục giảm và kim loại quý bật tăng. Theo một số nhà phân tích quốc tế, nhà đầu tư đang theo dõi sát sao tình hình tại Trung Đông và biến động của thị trường tài chính nói chung, giá vàng nói riêng cũng xoay quanh các thông tin về chiến sự ở khu vực này.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định trên CNBC rằng nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, và có thể khép lại cuộc chiến này, đồng thời khôi phục hoạt động thương mại với eo biển Hormuz được mở cửa, có thể giá vàng tiến tới mốc 5.000 USD/ounce. Song song, hướng đi của chính sách tiền tệ mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang cân nhắc cũng được chú ý. Mới đây, tổ chức TD Securities cho biết trong một báo cáo rằng vàng vẫn còn dư địa tăng vượt 5.200 USD/ounce khi xung đột và áp lực lạm phát do giá dầu gây ra dịu xuống.