Giá vàng hôm nay 23.5.2026: Giảm nửa triệu đồng nhưng vẫn đắt hơn thế giới 18 triệu

An Yến
An Yến
23/05/2026 08:58 GMT+7

Giá vàng thế giới lẫn trong nước đồng loạt đi xuống khi nỗi lo lạm phát vẫn cao.

Sáng 23.5, giá vàng đồng loạt đi xuống. Vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 500.000 đồng khi mua vào xuống 158,5 triệu đồng/lượng và bán ra 161,5 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng một lượng, mua vào 158 triệu đồng, bán ra 161 triệu đồng. Trên thị trường, vàng nhẫn tại Công ty Doji giảm 500.000 đồng mua vào 158,5 triệu đồng, bán ra 161,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng, mua vào 158,5 triệu đồng, bán ra 161,5 triệu đồng...

Giá vàng thế giới xuống 4.508,5 USD/ounce, giảm 27 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 143,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn đắt hơn thế giới trên 18 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 23.5.2026: Giảm nửa triệu đồng nhưng vẫn đắt hơn thế giới 18 triệu- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 23.5 đồng loạt giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Kim loại quý liên tục đi xuống khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn dao động ở mức cao nhất trong vòng 1 năm qua. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm gần 3 điểm cơ bản, xuống khoảng 4,56%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm hơn 4 điểm cơ bản, xuống mức khoảng 5,06%. Điều này làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng - vốn là tài sản không sinh lãi. Bên cạnh đó, giá dầu cũng ở mức cao khiến nỗi lo về lạm phát gia tăng cũng không hề giảm. Kết quả cuộc khảo sát công bố hôm qua cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 5, khi giá xăng tăng vọt làm gia tăng lo ngại về khả năng chi trả của người dân.

Nhiều nhà phân tích quốc tế đều cho rằng, các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí sẽ tăng lãi suất. Kỳ vọng này gây thêm áp lực lên nhu cầu đối với vàng dù kim loại quý này vốn được xem là công cụ phòng hộ lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo 58% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trước tháng 12 năm nay...

Giá vàng hôm nay 22.5.2026: 'Neo' trên 162 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 22.5.2026: 'Neo' trên 162 triệu đồng

Giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới quay đầu giảm nhẹ nhờ USD suy yếu.

