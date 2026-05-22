Giá vàng hôm nay 22.5.2026: 'Neo' trên 162 triệu đồng

Sáng nay (22.5), giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên chiều mua vào 159,4 triệu đồng/lượng và bán ra 162,4 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng đứng yên khi vẫn mua vào 158,9 triệu đồng, bán ra 161,9 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với một ngày trước, mỗi lượng vàng miếng cũng như vàng nhẫn đã giảm gần 1 triệu đồng.

Nhiều công ty khác đang mua bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng giá như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 159,4 triệu đồng, bán ra 162,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vào 159,4 triệu đồng, bán ra 162,4 triệu đồng...

Giá vàng thế giới xuống 4.527 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD so với hôm qua. Giá vàng không biến động mạnh trong bối cảnh giá dầu trên thế giới lao dốc do triển vọng chưa rõ ràng về khả năng chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran. Tuy nhiên, đồng USD suy yếu cùng lợi suất trái phiếu giảm đã hỗ trợ thị trường kim loại quý giữ mức cao.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định trên CNBC rằng về cơ bản, mọi thứ vẫn xoay quanh đàm phán giữa Iran và Mỹ. Trong bối cảnh đó, thị trường đang xuất hiện thêm bất định về khả năng đạt được thỏa thuận, và điều này khiến giá dầu tiếp tục gây áp lực lên vàng. Đồng thời, kéo theo áp lực lạm phát, đang buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí cân nhắc nâng thêm. Đây tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ vẫn khá thận trọng trong giai đoạn này bởi đã chứng kiến nhiều thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đổ vỡ trước đó..

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục mới. Đóng cửa phiên 21.5 (rạng sáng 22.5 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng hơn 276 điểm, tương đương 0,55% lên mức kỷ lục 50.285,66 điểm; Chỉ số S&P 500 tăng 0,17% lên 7.445,72 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,09% lên 26.293,10 điểm.