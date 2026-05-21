Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 21.5.2026: Bật tăng 2 triệu đồng sau một đêm

An Yến
21/05/2026 08:50 GMT+7

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng theo đà đi lên của thế giới do lợi suất trái phiếu Mỹ và giá dầu cùng giảm.

Sáng 21.5, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 160,5 triệu đồng, bán ra 163,5 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Hàng loạt công ty khác cũng mua bán vàng miếng bằng giá Công ty SJC. Riêng vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng thêm 2 triệu đồng khi mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng khi mua vàng nhẫn lên 160,5 triệu đồng, bán ra 163,5 triệu đồng... Chênh lệch giá mua bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đây là rủi ro khiến người mua lỗ ngay khi mua vào.

Giá vàng sáng 21.5 bật tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hồi phục, lên 4.541,4 USD/ounce, tăng hơn 46 USD so với hôm qua. Kim loại quý đi lên nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 1.2025. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 19 năm giảm 9 điểm cơ bản (bps) và kỳ hạn 30 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản. Đồng thời, giá dầu Brent cũng giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tuyên bố chiến sự với Iran sẽ kết thúc “rất nhanh”. 

Trong một động thái khác, biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa được công bố cho thấy, tâm điểm tranh luận của các thành viên của ủy ban là tác động của chiến sự Iran đối với lạm phát và cách Fed nên phản ứng. Các quan chức bất đồng về thời gian ảnh hưởng của chiến tranh tới giá cả cũng như việc liệu Fed có nên tiếp tục phát tín hiệu rằng sẽ cắt giảm lãi suất hay không. Theo biên bản họp, một số thành viên cho rằng Fed có thể hạ lãi suất nếu lạm phát quay trở lại gần mục tiêu 2% hoặc thị trường lao động suy yếu rõ rệt. Tuy nhiên, biên bản nêu rõ phần lớn các thành viên nhấn mạnh rằng việc thắt chặt chính sách thêm nữa có thể sẽ phù hợp nếu lạm phát tiếp tục duy trì dai dẳng trên mức 2%. Nếu lãi suất duy trì ở mức cao hoặc thậm chí gia tăng thì sẽ tác động tiêu cực cho giá vàng. Trong khi đó, Citigroup vẫn duy trì quan điểm thận trọng với vàng trong ngắn hạn và đặt mục tiêu giá trong 3 tháng tới ở mức 4.300 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 20.5.2026: Giảm 9 triệu đồng/lượng trong tháng qua

