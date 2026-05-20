Giá vàng hôm nay 20.5.2026: Giảm 9 triệu đồng/lượng trong tháng qua

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 159,5 triệu đồng, bán ra 162,5 triệu đồng. ACB giảm giá mua 1,5 triệu đồng, mua vào 160 triệu đồng, bán ra giảm 1 triệu đồng, còn 162,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng, xuống 160 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 163,5 triệu đồng… Giá vàng nhẫn giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 159,3 triệu đồng, bán ra 162,4 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi giảm sâu vào phiên giao dịch Mỹ (đêm 19.5). Kim loại quý tăng 13 USD mỗi ounce, lên 4.495 USD/ounce nhưng vẫn ghi nhận mức mất giá 50 USD/ounce so với ngày hôm qua. Vàng kéo dài chuỗi ngày giảm giá khi đã mất gần 4% trong tuần qua do hàng loạt các yếu tố vĩ mô tiêu cực cùng hội tụ, làm giảm mạnh nhu cầu của nhà đầu tư đối với tài sản trú ẩn an toàn này.

Vàng giảm vẫn chưa dừng lại khi lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến, đẩy lợi suất trái phiếu tăng mạnh và khiến các nhà đầu tư từ bỏ mọi hy vọng còn lại về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) giảm lãi suất vào năm 2026. Theo dữ liệu của CME Group, có đến 97,4% người tham gia thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định ở mức 3,5 - 3,75% tại cuộc họp tháng 6, trong khi những đồn đoán về việc tăng lãi suất trước cuối năm đã bắt đầu lan truyền trên thị trường trái phiếu. Lãi suất thấp làm tăng lợi suất trái phiếu và chuyển hướng vốn của các tổ chức sang các tài sản sinh lời, khiến vàng thỏi không sinh lãi gặp bất lợi về mặt cấu trúc. Sự mạnh lên đồng thời của đồng đô la đã làm trầm trọng thêm đợt bán tháo. Đồng đô la mạnh hơn dẫn tới tăng chi phí thực tế của vàng đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác, khiến nhu cầu giảm trên khắp các thị trường châu Á và châu Âu.

Cú sốc giá năng lượng do việc phong tỏa eo biển Hormuz gây ra đã trở thành trở ngại cho vàng, tác động trực tiếp đến chỉ số lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ. Thêm vào đó, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng từ 6% lên 15%, đảo ngược mức giảm được thực hiện vào tháng 7 năm ngoái. Động thái này được thiết kế để bảo vệ dự trữ ngoại hối của đất nước trong bối cảnh đồng rupee yếu và điều kiện toàn cầu bất ổn, nhưng trên thực tế, nó đã loại bỏ một nguồn cầu vật chất quan trọng và xóa bỏ một trụ cột hỗ trợ đáng kể vốn đã giúp bảo vệ giá vàng trong các đợt bán tháo của các tổ chức phương Tây.