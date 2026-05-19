Giá vàng hôm nay 19.5.2026: Trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 161,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 163,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng miếng 300.000 đồng, mua vào lên 160,8 triệu đồng, bán ra 163,8 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 162 triệu đồng, bán ra 164,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng 300.000 đồng, xuống 161,5 triệu đồng, giá bán ra giữ nguyên ở mức 163,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn tăng nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 160,6 triệu đồng, bán ra 163,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 160,3 triệu đồng, bán ra 163,4 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ 11 USD mỗi ounce, xuống 4.556 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 18.5), vàng đã biến động theo hình chữ W, từ mức 4.576 USD giảm mạnh 40 USD rồi nhanh chóng quay lại mức 4.585 USD. Xung đột Mỹ-Iran vẫn là yếu tố chi phối chính trên nhiều loại tài sản khi việc đóng cửa eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng đến khoảng một phần năm lượng dầu vận chuyển toàn cầu. Biến động giá dầu hôm thứ hai cho thấy, thị trường vẫn nhạy cảm như thế nào với mọi dấu hiệu leo thang hoặc đàm phán. Giá dầu cao tác động lên thị trường vàng ở cả hai chiều, đó là rủi ro từ Trung Đông hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng cú sốc dầu mỏ làm tăng kỳ vọng về lạm phát và lãi suất, đẩy lợi suất lên và hạn chế nhu cầu đối với kim loại quý không sinh lời.

Thị trường vàng đang chờ đợi báo cáo chính sách từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố trong vài ngày tới trước những lo ngại về lạm phát do giá năng lượng tăng cao. Diễn biến ngắn hạn của thị trường vàng vẫn phụ thuộc vào việc liệu rủi ro liên quan đến Iran chủ yếu thể hiện dưới dạng nhu cầu trú ẩn an toàn hay cú sốc lãi suất gây ra tình trạng đình trệ kinh tế.