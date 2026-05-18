Mua ở đỉnh đã lỗ 31 triệu đồng/lượng, sóng giảm chưa kết thúc

Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng vào đầu ngày, giá vàng miếng SJC đã quay đầu tăng trở lại 1,3 - 1,8 triệu đồng, trong đó mua vào có tốc độ tăng nhanh hơn so với bán. Các công ty kinh doanh vàng như SJC, Doji… tăng giá mua vàng miếng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu ngày, lên 161,3 triệu đồng; trong khi chiều mua vào tăng 1,3 triệu đồng, lên 163,8 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu ngày. Công ty Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji… mua vào 160,5 triệu đồng, bán ra 163,5 triệu đồng.

Sự quay đầu đột ngột của vàng trong nước đến từ kim loại thế giới tăng nhanh 54 USD/ounce, lên 4.554 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng vẫn trong đà suy giảm. Trong một tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC đã bị thổi bay 8,5 triệu đồng/lượng và mất gần 29 triệu đồng/lượng kể từ mức đỉnh lập được hồi cuối tháng 1. Như vậy, những người mua vàng hồi cuối tháng 1, nay lỗ lên 31 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho rằng, vàng thế giới vẫn trong đà giảm giá chưa dừng lại. Vàng đang chịu áp lực khi ông Kevin Warsh được Thượng viện Mỹ phê chuẩn sẵn sàng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), quyết định này được cho là sẽ đi kèm với sự thận trọng trong chính sách tiền tệ. Theo đó, Mỹ không chỉ chưa vội giảm lãi suất mà thị trường còn có suy đoán tăng lãi suất để ứng phó lạm phát. Thông tin cần lưu ý là trong tháng 4, lạm phát ở Mỹ ở mức 3,8%, cao nhất trong 3 năm qua. Khi lãi suất đồng đô la chưa vội điều chỉnh, giá vàng chịu áp lực nhưng chưa giảm mạnh. Đến cuối tuần qua, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung phát tín hiệu lạc quan hơn về 2 nước mới là động thái kích hoạt lực bán mạnh hơn. Nguyên nhân khá rõ, khi căng thẳng Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt, chuỗi cung ứng toàn cầu ít khả năng bị tổn thương hơn. Đó là cơ sở để hạ nhiệt lạm phát, hạ thấp rủi ro tăng trưởng, làm phai nhạt vai trò phòng vệ của vàng. Kim loại quý này giảm gần 200 USD/ounce, từ mức 4.712 về 4.512 USD mỗi ounce được xem là diễn biến khá sốc nhưng vẫn chưa khẳng định xu hướng giảm. Về mặt cơ bản, lãi suất đồng đô la gây áp lực nhưng rủi ro xung đột vẫn còn đó. Chiến sự Đông Âu leo thang trở lại trong khi bất đồng giữa Mỹ và Iran chỉ tạm thời hạ nhiệt.

"Xét trên yếu tố cơ bản và kỹ thuật, giá vàng có thể giảm về 4460 USD/ounce rồi tăng trở lại lên 4.750 USD/ounce. Mức hỗ trợ quan trọng của giá vàng ở vùng 4.395 USD/ounce. Chỉ khi phá vỡ vùng hỗ trợ này, giá vàng mới giảm sâu hơn, về 4.295 USD/ounce. Giá vàng trong nước hiện đang biến động cùng chiều với thế giới nên khả năng cao sẽ còn giảm theo", ông Dương Anh Vũ cho hay.