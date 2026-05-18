Giá vàng hôm nay 18.5.2026: Giảm xuống dưới mức 160 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
18/05/2026 08:56 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm và xuống dưới mức 160 triệu đồng/lượng. Kim loại quý thế giới đã mất thêm gần 1% trong ngày giao dịch đầu tuần.

Giá vàng miếng SJC chính thức mất mốc 160 triệu đồng/lượng khi tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Phú Quý mua vào còn 159,5 triệu đồng, bán ra 162,5 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng chiều mua vào, còn 161 triệu đồng, bán ra giữ ở mức 163 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 159,3 triệu đồng, bán ra 162,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 159,5 triệu đồng, bán ra 162,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 18.5.2026: Giảm xuống dưới mức 160 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm mạnh 42 USD mỗi ounce, xuống 4.499 USD. Vàng đã mất thêm gần 1% sau cú trượt giảm 4% trong tuần qua. Kim loại quý đang phải đối mặt với môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng khắc nghiệt, khi những lo ngại dai dẳng về lạm phát tiếp tục định hình lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Thị trường hiện đang điều chỉnh theo khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể cần duy trì lập trường chính sách thắt chặt hơn trong thời gian dài hơn so với dự kiến trước đây. Thay vì chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất, các nhà đầu tư ngày càng tính đến rủi ro lãi suất sẽ còn tăng...

Sự thay đổi đó được phản ánh rõ ràng nhất ở phần dài hạn của đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu 30 năm đã vượt ngưỡng 5%, đánh dấu mức cao nhất trong nhiều năm và báo hiệu sự thắt chặt đáng kể trong điều kiện tài chính. Động lực này đã trở thành một trở ngại chính đối với thị trường kim loại quý. Khi lợi suất thực tăng, sức hấp dẫn tương đối của vàng giảm đi, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư tổ chức đang tìm kiếm các tài sản tạo ra thu nhập. Đồng thời, lãi suất dài hạn cao hơn có xu hướng ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro chung, càng hạn chế nhu cầu đầu cơ.

Giá vàng hôm nay 17.5.2026: Người mua lỗ đến 7 triệu đồng sau 1 tuần

Giá vàng trong tuần giảm mạnh cả thế giới lẫn trong nước đẩy người mua lỗ nặng.

